“A maior festa do queijo de Portugal”: Oliveira do Hospital celebra o Serra da Estrela DOP

A Festa do Queijo Serra da Estrela regressa a Oliveira do Hospital a 11 e 12 de Março, com “centenas de expositores” de produtos endógenos, anuncia a autarquia.

Está de volta aquela que é considerada "a maior Festa do Queijo de Portugal". Nos dias 11 e 12 de Março, o Serra da Estrela DOP será o rei da festa, claro, mas o evento leva a Oliveira do Hospital centenas de expositores de produtos endógenos: saboreia-se o queijo mais icónico do país, mas também os enchidos, os vinhos do Dão, o mel e a gastronomia da região.

O programa da Festa do Queijo Serra da Estrela, concentrado no Largo Ribeiro do Amaral e algumas ruas próximas, bem no centro da cidade, integra ainda várias iniciativas como showcookings, provas de queijo e vinhos do Dão, tosquias, fabrico de queijo ao vivo e exposição de animais.

Diferentes artesãos do concelho também farão demonstrações ao vivo das suas artes e a animação cultural e musical promete ser "uma constante", com a presença de dezenas de grupos do concelho e da região, que irão actuar pelo recinto da festa e nos vários palcos instalados no evento.

"Vamos todos empenhar-nos na edição de mais uma feira com sucesso, e que mostre ao país o nosso enorme potencial turístico e gastronómico, projectando igualmente uma imagem de grande dinamismo e vitalidade dos nossos produtores”, afirma o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

De acordo com o autarca, o evento é responsável pela vinda de "muitos milhares de visitantes ao concelho", tornando-se “uma grande alavanca da economia local”, nomeadamente a traduzir-se em elevadas taxas de ocupação nos sectores da restauração e da hotelaria.

"Dá uma enorme centralidade a um produto de grande excelência como o queijo Serra da Estrela, assim como a outros produtos endógenos, gerando grandes condições de negócio e riqueza para os seus produtores", acrescenta.