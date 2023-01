Micro e pequenas empresas do turismo recebem apoio para gerir dívida

Nova medida, com 30 milhões, destina-se a ajudar as empresas a “gerir de forma mais saudável a dívida que contraíram durante o período pandémico” , afirmou o secretário de Estado do Turismo.

As micro e pequenas empresas do sector do turismo vão poder contar com uma medida de suporte de gestão da dívida, intitulada de “Linha de Apoio Consolidar+Turismo”. Segundo o comunicado disponibilizado esta quinta-feira pelo Ministério da Economia, esta linha tem como destinatárias as empresas que registaram “um crescimento da rubrica de financiamentos obtidos, entre 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2022, superior a 15% e que, à data de 31 de Dezembro de 2022, registem um EBITDA e uma situação líquida positiva”.

A medida, que foi anunciada esta quinta-feira pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, irá financiar, por via do Turismo de Portugal, “até 75% do serviço de dívida de 2023, no valor máximo de 40 mil euros por empresa, numa dotação total de 30 milhões de euros”.

O objectivo, segundo o Governo, é o de permitir “às micro e pequenas empresas gerir de forma mais saudável a dívida que contraíram durante o período pandémico da covid-19”. Falta, no entanto, a respectiva publicação em Diário da República, bem como a divulgação de mais pormenores sobre o apoio. Segundo o secretário de Estado, citado no comunicado, esta medida, “num ano de 2023 onde a tónica é a recuperação do sector, as empresas ganham uma possibilidade mais alargada para gerir a dívida que vencia neste ano, dando mais fôlego e energia às empresas”.

Na cerimónia, que decorreu na Covilhã, Nuno Fazenda destacou também o “Programa Transformar Comércio” (este já publicado em Diário da República), criado para apoiar, “a fundo perdido, as micro e pequenas empresas do comércio a retalho, localizadas nos concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela mais atingidos pelos incêndios”. Este programa, composto por dois milhões de euros, tem “uma taxa de financiamento de 80%, no valor máximo de 7500 euros por empresa”.

Outros apoios

As micro empresas do turismo tiveram desde o início da pandemia, em Março de 2020, acesso a uma linha de apoio especifico à tesouraria, a que se juntaram depois as pequenas empresas. Encerrada em 2022, foi alvo de vários reforços e alterações, chegando aos 170 milhões de euros. Uma das últimas alterações foi a de alargar os prazos de reembolsos, que passaram de dois para quatro anos”. Assim, explicou então o executivo, “os reembolsos por parte das empresas são diferidos para os anos de 2024, 2025 e 2026, sem quaisquer penalizações”.

No final do passado mês de Dezembro, através da medida “Apoiar Turismo”, a Economia disponibilizou 70 milhões de euros, divididos, segundo o executivo, por “mais de 22.800 empresas do sector do turismo”, para “fazerem face às suas crescentes necessidades de tesouraria, resultantes, nomeadamente, do acréscimo de custos decorrente do actual contexto macroeconómico global.” O apoio, a fundo perdido, focou-se nas empresas do sector que tinham recebido verbas do Programa Apoiar, nas variantes Apoiar.pt, Apoiar+simples ou Apoiar Restauração.

Há cerca de duas semanas, o Banco Português de Fomento começou também a pagar, depois de atrasos, os valores a que as empresas tinham direito a fundo perdido caso mantivessem os postos de trabalho, no âmbito de linhas de crédito criadas na pandemia.

De acordo com os dados disponibilizado pelo Conselho de Finanças Públicas em Setembro, no âmbito do relatório sobre as perspectivas económicas e orçamentais para 2022-2026, o turismo foi alvo de sete linhas específicas para empresas ligadas ao sector do turismo ligadas ao Banco Português de Fomento, embora uma delas fosse também para a indústria. Feitas as contas, foram contratados, ao todo, créditos no valor de 2419 milhões de euros, valor que desce para 1382 se retirarmos a linha para empresas exportadoras da indústria e do turismo, a única que não é apenas para o sector em análise.

Destas, a que apoiou mais empresas foi uma das primeiras a serem lançadas, orientada para as empresas da restauração e similares e datada de Março de 2020, com 5995 beneficiários. Segundo os dados divulgados pelo CFP, havia em Setembro 1272 milhões de contragarantias vivas do Fundo de Contragarantia Mútuo, pelas quais o Estado é responsável (1062 milhões sem a linha que envolve a indústria).