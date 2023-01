CTT: Queixas sobre cobrança indevida de IVA “não correspondem à verdade”

Depois de a Provedoria de Justiça ter concluído que o prestador do serviço público de correio cobra IVA indevido em algumas encomendas extra-comunitárias, os CTT garantem que essas alegações “não correspondem à verdade”.

Num esclarecimento divulgado esta quinta-feira, a empresa presidida por João Bento frisa que “a prática que os CTT têm em vigor assenta na garantia da isenção de aplicação de IVA nos fluxos entre particulares, desde que o respectivo destinatário ateste, junto dos CTT, que a mercadoria em causa tem um valor inferior a 45€ e não tem carácter comercial”.

Isto está “em linha com o determinado pela Lei e fiscalizado pela Autoridade Tributária”, refere o operador de correios, sublinhando que o IVA recolhido é “integralmente entregue à Autoridade Tributária, sendo uma receita exclusiva do Estado, actuando os CTT como meros intermediários”.

Na quarta-feira ficou a saber-se que a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, recomendou ao presidente do conselho de administração dos CTT, Raul Galamba de Oliveira, que a empresa deixasse de “indevidamente” exigir o pagamento do IVA nas remessas extracomunitárias de pequeno valor entre particulares.

À luz da legislação em vigor, as mercadorias expedidas de um país terceiro por um particular com destino a outro particular “permanecem isentas de IVA quando se destinam a uso pessoal/familiar e sejam de valor não superior a 45 euros”, esclareceu uma nota publicada no site da Provedoria.

Mas a empresa garante que “a isenção de aplicação de IVA nas transacções extracomunitárias entre particulares, desde que os valores dos bens não excedam 45 €, é e sempre foi cumprida”. Em 2022, foram tramitadas “mais de nove mil remessas em que tal isenção foi aplicada após a demonstração do valor do bem e de que se trata de oferta ou presente”.

Os CTT destacam que antes de Julho de 2021, os bens até 45 euros que eram enviados entre particulares, ou seja, que não resultavam de uma transacção comercial, estavam isentos de aplicação de IVA e não requeriam declaração de importação.

Após esse período, a lei europeia sobre cobrança de IVA nas encomendas extracomunitárias mudou, fazendo com que as encomendas entre particulares até 45 euros continuassem isentas, mas sujeitas agora à apresentação de “uma declaração de importação que ateste a natureza não comercial do envio e que o seu valor é inferior ao limite de 45€”.

“Os CTT cumprem e sempre cumpriram as regras e determinações relativas à importação de bens com origem extracomunitária”, termina a empresa.

Após a análise de queixas que lhe chegaram, a provedora de Justiça concluiu que “no entendimento dos CTT, que corresponderá à prática actual desde 1 de Julho de 2021, haverá que cobrar IVA para desalfandegamento das remessas extracomunitárias entre particulares cujo valor não exceda 45 euros”.

Os CTT têm 60 dias para responder à recomendação de Maria Lúcia Amaral (enviada com conhecimento do director de Serviços de Regulação Aduaneira da Autoridade Tributária), declarando-a como aceite ou justificando o facto de esta não ser acatada.