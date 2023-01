Schmidt faz críticas a Enzo e a “clube interessado”

Treinado do Benfica não gostou da atitude do jogador e acusou clube interessado de desrespeitar o clube português.

O médio Enzo Fernández vai sofrer consequências por ter viajado sem autorização do Benfica para a Argentina, após a derrota em Braga, a contar para a I Liga de futebol, revelou o treinador "encarnado" Roger Schmidt, que criticou um "clube interessado" no jogador.

"[Enzo] Não esteve presente na última semana, não tinha autorização para ir à Argentina, falhou o treino e isso não é aceitável, pelo que terá consequências. Mas não vou anunciá-las agora", disse Roger Schmidt, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico alemão quis "matar" o tema do médio argentino logo na primeira pergunta que lhe foi colocada sobre o jogador, garantindo que o Benfica não quer vender Enzo, e aproveitou para criticar a postura de um clube interessado no médio [vários órgão de informação têm referido que se trata do Chelsea], sem mencionar o nome, antes de anunciar que não responderia a mais qualquer questão sobre o assunto.

"Ninguém quer vendê-lo neste clube. [Nem] eu, nem o presidente [Rui Costa], nem ninguém. [Mas] todos sabemos que tem uma cláusula no contrato e, se quiser sair e alguém pagar a cláusula, não podemos lutar contra isso e talvez percamos o jogador", admitiu.

Nesse sentido, lançou uma dura crítica a "um clube que quer jogador" e que sabe que "só pode ter o jogador quando pagar a cláusula".

"O que o clube que quer contratar o Enzo está a fazer é desrespeitoso para todos nós, para o Benfica, e não posso aceitar o que estão a fazer. Enlouquecem o jogador, fazem de conta que podem pagar a cláusula e depois querem negociar", criticou Schmidt.

A abrir, no entanto, o alemão lembrou que "Enzo é muito bom rapaz e um jogador de futebol fantástico" e fez questão de frisar que o argentino está a viver "uma situação que não é fácil para ele". "Jogou o Mundial, sagrou-se campeão do mundo, recebeu ofertas, há muito dinheiro na mesa e, nesta situação, como um jogador jovem que pensa nisso, confundes-te um pouco. É algo que todos podem perceber", defendeu.

O Benfica recebe o Portimonense esta sexta-feira, em encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, uma semana após sofrer a primeira derrota na época, na visita ao Sporting de Braga, por 3-0.