Oriol Soldevila, três tiros no próprio coração

O jovem avançado do Intercity, “culé” desde que nasceu, fez um hat trick ao Barcelona num jogo da Taça do Rei.

Puskas, Zamorano, Schevchenko, Mbappé. Para além de terem em comum serem avançados de classe mundial em diferentes eras, estes quatro craques partilham um feito raro: todos eles marcaram três golos ao Barcelona no mesmo jogo. A partir de agora, este clube restrito tem mais um membro. Ainda é cedo para dizer que ele vai ser um avançado marcante, mas Oriol Soldevila, atacante de 21 anos do Intercity, já é um dos poucos que se pode orgulhar de ter marcado três golos ao Barça, clube da sua formação e do seu coração.

Foi nesta quarta-feira que aconteceu, num jogo dos 16 avos-de-final da Taça do Rei, entre o Intercity, clube de Alicante da terceira divisão espanhola, e o gigante da Catalunha. O favoritismo estava todo do lado de Xavi Hernández (que tinha Raphinha, Dembélé, Busquets e Depay no "onze") e concretizou-se, com um triunfo por 3-4 após prolongamento. Mas os catalães não se livraram de um valente susto. A cada golo que marcavam (Dembélé, Araújo e Raphinha), a equipa de Alicante respondia com golos de Soldevila. Foi assim durante 90 minutos, mas, no prolongamento, acabou por vingar o golo de Ansu Fati aos 103.

O que ficou, no entanto, deste jogo não foi tanto o apuramento dos catalães, mas o feito do jovem avançado do Intercity, que ganhou especial relevo quando o próprio confessou, depois do jogo, que é do Barcelona desde pequenino. “Sempre fui ‘culé’, sou sócio desde que nasci. Com o primeiro golo já estava muito feliz, quando fiz o segundo e o terceiro, nem acreditava”, contou Soldevila, natural de Barcelona e com parte da formação feita em La Masia – foi contemporâneo de Alex Baldé, que já é internacional espanhol, Ilaix Moriba, médio do Valência, ou Jose Marsá, central do Sporting.

E com quem é que Soldevila trocou de camisola no final do jogo? Pediu a camisola a um dos craques - Raphinha – e pediu a outro que não saiu do banco, Arnau Tenas, o terceiro guarda-redes e seu companheiro na formação dos catalães e o seu “melhor amigo no futebol”. Soldevila esteve dois anos e chegou a disputar a Youth League com o Barça, mas já não fez a transição para sénior em Camp Nou e abandonou o clube.

Entre 2020 e 2022, andou pelo futebol inglês, mas nunca passou da equipa sub-23 do Birmingham City e regressou no início da época a Espanha, pela porta do CF Intercity, um clube fundado apenas em 2017 que tem tido uma rápida progressão na hierarquia do futebol espanhol – começou na sexta divisão e, na sua sexta época de actividade, já está no terceiro escalão, actualmente em zona de descida (16.º em 20 equipas).

Com os três golos que marcou ao Barcelona, algo que nem Cristiano Ronaldo conseguiu nos 34 jogos que fez contra os catalães, Soldevila, que ainda só tinha marcado por duas vezes na presente temporada, está a viver os seus 15 minutos de fama. Veremos o que faz com eles.