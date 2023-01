Manchester City abate Chelsea e capitaliza nulo do líder Arsenal

Golo de Riyad Mahrez decidiu um duelo em que os londrinos não foram capazes de vencer as contrariedades iniciais.

Chelsea e Manchester City encerraram esta quinta-feira a 19.ª jornada da liga inglesa com um duelo intenso que os “citizens” venceram por 0-1 graças a um golo de Riyad Mahrez, à entrada da última meia hora de jogo.

Sem Rúben Dias, mas com Cancelo e Bernardo Silva no onze, os visitantes capitalizaram o nulo do líder Arsenal (frente ao Newcastle) para encurtarem a diferença (cinco pontos) para o topo, afastando-se ainda dos “magpies”, que têm mais um jogo e menos quatro pontos.

Depois dos elogios de Guardiola a Bernardo e da noção bem patente nas declarações do técnico catalão em relação à margem de erro (reduzida a zero na sequência do empate frente ao Everton, na despedida de 2022), os campeões ingleses e vice-líderes da Premier League surgiam altamente pressionados na deslocação a Stamford Bridge, onde o Chelsea — em queda na tabela — aguarda pelo benfiquista Enzo Fernández.

As lesões de Sterling (5’) e Pulisic (22’) condicionaram a estratégia de Potter, quando o Chelsea era mais dominador e perigoso. Aproveitava o City para equilibrar e impor-se, esperando o momento certo para desferir o golpe fatal, que surgiu três minutos depois da saída de Bernardo Silva. O Chelsea tentou evitar a primeira derrota do ano, mas só confirmou a queda para o décimo lugar.