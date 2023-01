Jogo do Al-Nassr, novo clube de Ronaldo, adiado devido à chuva intensa

O jogo de hoje entre o Al-Nassr, novo clube do avançado português Cristiano Ronaldo, e o Al Tai, treinado pelo compatriota Pepa, foi adiado devido às más condições climatéricas, anunciou o líder da Liga saudita de futebol.

"Devido à chuva intensa e ao impacto das condições climatéricas na distribuição de energia eléctrica no estádio, fomos oficialmente informados de que o jogo desta noite [esta quinta-feira] com Al Tai foi adiado por 24 horas", informou o Al Nassr nas redes sociais oficiais do clube.

O jogo entre o Al-Nassr, líder do campeonato da Arábia Saudita, e o Al Tai, sétimo classificado, da 12.ª jornada da prova, tinha início marcado para as 18h00 (15h00 em Lisboa), dois dias depois de Cristiano Ronaldo ter sido apresentado como reforço do clube por duas épocas e meia.

A estreia do internacional português não estava confirmada devido a um castigo que lhe foi imposto em Novembro, quando ainda estava ao serviço do Manchester United. Ronaldo foi punido com um castigo de dois jogos de suspensão no Manchester United como resultado do inquérito referente a um incidente com um jovem adepto do Everton. Ronaldo foi então acusado de "conduta imprópria/e ou violenta". O artigo 12.1 do regulamento de transferência da FIFAdiz que "qualquer sanção disciplinar de até quatro jogos ou até três meses imposta a um jogador pela anterior federação que ainda não tenha sido cumprida na totalidade até ao momento da transferência, deverá ser aplicada pela nova associação a que o jogador seja registado para que seja cumprida a nível nacional".