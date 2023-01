Há um novo líder das motos no rali Dakar

O norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) é o novo líder da classificação nas motos após a quinta etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno. Nos carros, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) domina e até reforçou a liderança.

Howes aproveitou o atraso do australiano Daniel Sanders (GasGas), que cedeu mais de 26 minutos nos 373 quilómetros cronometrados da etapa desta quinta-feira em torno de Hail, na Arábia Saudita, para ascender ao comando das motos.

A etapa foi ganha pelo francês Adrien Van Beveren (Honda), da equipa liderada pelo português Ruben Faria, com 13 segundos de vantagem para o chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) e 5m13s para o norte-americano Mason Klein (KTM). De acordo com os resultados provisórios, Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português na etapa, no nono lugar.

Na geral, Skyler Howes tem apenas 44 segundos de vantagem sobre o argentino Kevin Benavides (KTM) e 1m40s sobre Klein. Sanders desceu para oitavo, a 13m18s.

Na categoria dos automóveis, Nasser Al-Attiyah respondeu com uma vitória sem contestação à decisão da véspera, tomada pela Federação Internacional do Automóvel, de permitir um aumento de potência nos Audi (ganharam electronicamente mais 11 cavalos).

O líder da classificação geral deixou o espanhol Carlos Sainz (Audi) em segundo, a 1m57s, e o francês Stéphane Peterhansel (Audi) em terceiro, a 3m44s. O saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) foi quarto e desceu de segundo para terceiro da geral, por troca com Peterhansel, que está agora a 22m36s de Nasser.

Esta sexta-feira disputa-se a sexta de 14 etapas da prova, que liga Hail e Al Duwadimi, com 467 quilómetros de especial cronometrada.

Em relação aos pilotos portugueses, há a somar mais uma desistência, a de António Maio (Yamaha), devido a problemas mecânicos na sua moto. O piloto alentejano explicou que a corrente partiu e acabou por atingir o motor da moto, que partiu.

"Hoje [esta quinta-feira] tivemos um dia de azar. O Dakar acabou para nós. Arranquei para a especial e fiz 50 metros quando tive de parar porque a corrente da moto partiu. A corrente bateu no cárter e com a força do embate acabou por o partir. As corridas são assim", relatou António Maio.

António Maio ocupava o 27.º lugar na categoria de motos no início da quinta etapa.