Elite do golfe mundial no Havai para primeiro torneio do ano

Sentry Tournament of Championship conta com 17 dos 20 primeiros do ranking mundial

É já esta noite, hora de Lisboa, que começa o Sentry Tournament of Champions, o primeiro torneio do ano no PGA Tour e o décimo da temporada 2022-2023, em exclusivo para os vencedores no ano civil de 2022 e, a partir deste ano, também para os 30 primeiros classificados na FedEx Cup de 2021-2022 que não estivessem já elegíveis.

Ao todo são 39 jogadores no palco do The Plantation Course at Kapalua, na ilha havaiana de Maui, incluindo nove dos 10 primeiros do ranking mundial e 17 do 20 primeiros. O prize-money é de 15 milhões de dólares dos quais $2,7 milhões para o vencedor.

Os grandes ausentes são o norte-irlandês Rory McIlroy e o vencedor da edição passada, o australiano Cameron Smith, respectivamente números 1 e 3 mundiais.

Mas se McIlroy não comparece por opção, Smith nunca poderia defender o título, visto que foi irradiado do PGA Tour, por ter aderido em Setembro ao LIV Golf Series, circuito concorrente financiado pela Arábia Saudita. O outro ausente entre os jogadores do top-20 mundial é o irlandês Shane Lowry (n.º 20).

O norte-americano Scottie Scheffler, n.º 2 mundial, é assim o mais bem cotado no ranking entre os participantes. E tem a porta aberta para recuperar a liderança da tabela, que lhe pertenceu durante 30 semanas, entre 28 de Março de 24 de Outubro, quando McIlroy o destronou com a vitória na CJ Cup em Las Vegas.

Scheffler venceu quatro vezes em 2022, mas está sem ganhar desde o triunfo no Masters (prova do Grand Slam), em Abril. No Tour Championship, prova de encerramento da época passada, no início de Setembro, liderava para a última volta com seis pancadas de vantagem sobre a concorrência, mas deixou-se ultrapassar por McIlroy, que assim conquistou a FedEx Cup pela terceira vez. Ainda assim, Scheffler foi eleito pelos seus companheiros do circuito como o Player of the Year.

Scheffler pode regressar ao topo do ranking se terminar o Sentry Tournament of Champions, na pior das hipóteses, no terceiro lugar isolado.

Na edição passada, sem vento, registaram-se, no cômputo das quatro voltas, os três resultados mais baixos de sempre no PGA Tour desde 1950: Smith venceu com 34 pancadas abaixo do Par, o espanhol Jon Rahm foi vice-campeão com -33 e o australiano Matt Jones terceiro com -32.

Jon Rahm – que em 2021 igualou aqui o recorde de birdies num torneio, com 32 – é um dos favoritos. Depois de uma última época abaixo dos seus parâmetros, o actual n.º 5 mundial concluiu o ano com sete top-10 em oito torneios, incluindo duas vitórias no DP World Tour.

O norte-americano Justin Thomas (n.º 8), vencedor em 2017 e 2020, procura por sua vez tornar-se o quarto jogador com três ou mais vitórias no TOC, no que se juntaria a Jack Nicklaus (5 vitórias), Stuart Appleby (3) e Tom Watson (3).

O jovem fenómeno sul-coreano Tom Kim (15.º), com duas vitórias em 2022, é o mais jovem dos competidores: com 20 anos, faz uma diferença etária de quatro anos para o segundo mais novo, o também sul-coreano Sungjae Im (19.º), de 24.

Kim é um dos 13 jogadores que se estreiam no torneio, a par dos americanos Luke List, Will Zalatoris, Ryan Brehm Trey Mullinax, Chad Ramey Sahith Theegala, Tom Hoge, J.J. Spaun e Cameron Young; do canadiano Adam Svensson; do inglês Matt Fitzpatrick; e do austríaco Sepp Straka.

Os jogadores que não venceram qualquer torneio em 2022, mas que participam por terem terminado no top-30 da FedEx Cup 2021-2022 são Collin Morikawa (EUA), Sahith Theegala, Brian Harman (EUA), Adam Scott (Austrália), Aaron Wise (EUA), Viktor Hovland (Noruega), Scott Stallings (EUA), Cameron Young, Sungjae Im e Corey Conners (Canadá).

A prova, que decorre entre quinta-feira e domingo, tem transmissão em directo no Eurosport 2.

