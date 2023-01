Carlos Leitão joga O ás em videoclipe e roda Simples pela Alemanha e pela Áustria

Um ano depois de publicar o seu quarto álbum, Simples, o fadista e compositor Carlos Leitão lança mais um dos temas em videoclipe, O ás, e dá início a uma digressão que começa dia 18 na Alemanha, em Ravensburg, e continua em nove cidades austríacas, incluindo Salzburgo e Viena, de 19 a 28 de Janeiro. Com Carlos Leitão (voz e viola) estarão dois dos músicos que o acompanharam no disco, Henrique Leitão (guitarra portuguesa) e Carlos Menezes (viola baixo), e uma fadista convidada: Sara Paixão.

Nascido em Lisboa, em 1979, os três primeiros discos de Carlos Leitão compõem uma trilogia de interiores: Do Quarto (2013), Sala de Estar (2017) e Casa Vazia (2019). Já o quarto, Simples (2021), preparado em plena pandemia da covid-19, centra-se sobretudo em exteriores (praça, rua, Lisboa) e em memórias e sentimentos (saudade, ansiedade) a eles ligados. O tema agora ganha forma de videoclipe, com realização de João Azevo e Benja Pinto e participação, além do próprio Carlos Leitão, de Nuno Coelho e Raul Salgueiro como actores, foi composto para a música do Fado Magala e nele tocam os quatro músicos que participaram no disco: Henrique Leitão e Bruno Chaveiro (guitarra portuguesa), Luís Pontes (viola) e Carlos Menezes (viola baixo e contrabaixo).

Em Fevereiro de 2021, Carlos Leitão explicava Simples ao PÚBLICO deste modo: “O fado é uma música simples e eu gosto que sejam as letras a complicá-la. E que cada ouvinte o faça, levando-a para onde quiser.” A “complicação” de O ás, nas palavras do próprio (que acompanham o lançamento deste videoclipe), é esta: “Uma relação de amor tornou-se um problema quando, em desespero, passou a ser disputada como um jogo. Os trocadilhos entre a vida real e uma aposta de casino descrevem o dilema de quem ainda luta por tudo ou nada para manter o relacionamento, mas o amor nunca se resgata em apostas de orgulho, muito menos em competição.” Ora ouçam.