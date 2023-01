Um longo adeus ao século XX no ano 22 do XXI

Agora que toda a gente se ocupa de 2023, dos seus desafios e incógnitas, arriscando previsões acerca do futuro que nos espera neste ainda tão novo ano, pode parecer estranho olhar para trás. Não para o que ficou, mas para o que se foi e era ainda símbolo vivo da sua era. Ruy Belo, no poema Pequeno périplo no fim do ano fim do mundo (in Transporte no Tempo, 1973), sabia do que falava quando escreveu: “E o ano acaba alguma coisa acaba/ acaba um homem para quem acaba uma viagem/ uma vida talvez talvez uma viagem.” Acabando-se a vida, ou a viagem que tal vida foi ou quis ser, acaba-se também fisicamente o viajante, embora ficando a marca do seu percurso. Que há-de perdurar enquanto houver memória. Talvez até ao infinito, se infinito for coisa mensurável ou apenas um arroubo poético, como o que invocou O’Neill em De porta em porta: “– Quem? O infinito?/ Diz-lhe que entre/ Faz bem ao infinito/ estar entre a gente.”