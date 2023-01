Quinta na TV: novas Mentes Criminosas, Do Bairro à Cidade Proibida

CINEMA

12 Macacos

Cinemundo, 15h35

O ano é 2035. Uma catástrofe viral global obrigou os humanos sobreviventes a viver em grutas subterrâneas. Para tentar perceber as origens da tragédia, Cole (Bruce Willis) é enviado até ao passado para enfrentar uma organização conhecida como Exército dos 12 Macacos e recolher uma amostra do vírus assassino, com a qual poderá ser descoberto o antídoto.

Acaba por ir parar a 1990 e a um hospício onde se irá cruzar com a bela Kathryn Railly (Madeleine Stowe) e o psicótico Jeffrey Goines (Brad Pitt). Realizado por Terry Gilliam, o filme foi nomeado para dois Óscares, pela prestação de Pitt como actor secundário e pelo guarda-roupa.

Kursk

AMC, 20h23

Thomas Vinterberg realiza este filme dramático sobre uma história verídica e trágica que abalou o mundo. A 12 de Agosto de 2000, o submarino Kursk afunda-se nas águas geladas do mar de Barents. A bordo vão 118 pessoas. Depois do pedido de socorro, os sobreviventes ficam dependentes das decisões das autoridades russas sobre o resgate. Nos dias que se seguem, milhões de pessoas por todo o mundo aguardam, de respiração suspensa, notícias da operação.

A Estrada

Hollywood, 23h40

Um drama realizado por John Hillcoat, adaptado do best-seller homónimo de Cormac Mccarthy, vencedor do Pulitzer em 2007. Após uma terrível catástrofe que arrasou todo o planeta, um pai (Viggo Mortensen) e um filho (Kodi Smit-McPhee) tentam resistir no meio da destruição.

Tal como milhares de outros sobreviventes, perderam tudo o que tinham. Agora, fazem um percurso sem rumo pela América, por uma estrada seca e árida onde só encontram miséria e sofrimento humano. Essa jornada vai ser transformadora. E só o amor abnegado lhes poderá dar algum conforto.

Southpaw - Coração de Aço

Cinemundo, 1h30

Um drama de acção realizado por Antoine Fuqua, com Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams e Oona Laurence nos papéis principais. Narra a jornada de recuperação de um campeão de pugilismo que entra em rota de autodestruição depois de uma tragédia.

SÉRIE

Mentes Criminosas: Evolution

AXN, 22h46

Estreia, com episódio duplo. Depois de 15 temporadas, entre 2005 e 2020, a série regressa à acção com uma 16.ª leva de episódios especial. A equipa de agentes de elite, constituída por analistas comportamentais, profilers e hackers, regressa para tentar desmantelar uma rede de assassinos em série criada por um criminoso que se aproveitou da pandemia para a construir.

Joe Mantegna, AJ Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez e Paget Brewster compõem o elenco principal. Matthew Gray Gubler, que fazia de Spencer Reid e realizou vários episódios, é o grande ausente desta temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Amor Fati

TVCine Edition, 20h10

Apostando numa abordagem emocional às pessoas que filma, Cláudia Varejão constrói um mosaico para olhar o quotidiano de indivíduos muito diferentes – irmãs, mães e filhas, donos e animais, famílias – que se tornam de certa forma parecidos por estarem ligados por algum tipo de amor.

Do currículo da realizadora fazem parte obras como Um Dia Frio, Ama-San ou No Escuro do Cinema Descalço os Sapatos. Este, um retrato meticuloso do quotidiano da Companhia Nacional de Bailado, resultante de um ano passado a observar os bailarinos, para assinalar o 40.º aniversário da instituição, é emitido hoje, pela RTP2, às 2h09.

A Cidade Proibida

RTP2, 20h37

Uma incursão à história da Cidade Proibida de Pequim, lugar mítico dos tempos imperiais, convertido nos tempos modernos em paragem turística obrigatória para quem visita a capital chinesa. Realizada por Christian Twente, a minissérie é composta por dois episódios, para ver hoje e amanhã.

Do Bairro

RTP2, 22h54

Diogo Varela Silva filma Alfama como quem procura, numa Lisboa gentrificada, o pulsar da alma antiga do bairro. Pela lente da nostalgia, dos afectos e da genuinidade que esta paisagem urbana conserva, vai pelos becos e ruelas, por entre fados e histórias contadas por quem lá vive. Rodado durante a pandemia, o documentário estreou-se em 2021, no DocLisboa.