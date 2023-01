Noite dos Reis da Bazuuca em Braga, “uma festa de família” em dose dupla

Em cinco anos, é a terceira edição da Noite dos Reis da Bazuuca, agência fundada em 2015 por João Pereira, que antes (desde 2012) estivera à frente da Xérifes&Cáboys. Começou em 2018, “altura em que João trabalhava com 9 bandas e artistas”, e em 2019 fixou-se no Lustre, visto como a “casa perfeita” para este tipo de encontros musicais com artistas de Braga. Numa noite (este ano são duas) que o seu promotor diz que é “quase como se se tratasse de uma festa de família”.

Foto Smix Smox Smux e Homem em Catarse DR/MARIA JOÃO SALGADO

Como a pandemia se interpôs, a Noite dos Reis da Bazuuca (assim baptizada) só pôde voltar este ano. E, para compensar a ausência, apresenta-se desta vez em dose dupla, nas noites de 6 e 7 de Janeiro, com um cartaz que desta vez reúne 14 nomes entre vários projectos bracarenses, dos Smix Smox Smux ao Homem em Catarse (Afonso Dorido), cartaz que, segundo os promotores, é uma “celebração do que de melhor se faz na cidade para mostrar, uma vez mais, que o talento musical e a criatividade fazem tanto parte da identidade da cidade de Braga como as suas igrejas.”

Os espectáculos serão divididos por dois espaços no Lustre. No primeiro dia, pela Sala dos Espelhos, passarão os grupos Smix Smox Smux, Vai-te Foder e The Nancy Spungen X, enquanto na Sala Disco actuarão Ângela Polícia, Vanished Into Nowhere e Inês Malheiro, ficando a noite dançante a cargo do colectivo Wav In, com os DJ Du-das e Lost in Europe. No dia seguinte, sábado 7 de Janeiro, a Sala dos Espelhos receberá os Bed Legs, Travo, Palas e Ocenpsiea, actuando na Sala Disco os Stereoacid, St James Park, Isa Leen e Homem em Catarse. Pela noite dentro, a fechar, haverá um “showcase das Dark Sessions, ao som de YUUKI e LAB-L-SS”.

Foto Inês Malheiro e Travo BEATRIZ BLASI/DR

A Noite dos Reis da Bazuuca tem o apoio do Município de Braga e do Salão Mozart, com bilhetes diários a 7 euros e passes para as duas noites por 10, disponíveis online e na bilheteira do Lustre.