A democracia está em crise, mas é o melhor que temos

Tratado, a Constituição Universal fecha a trilogia da Momento — Artistas Independentes dedicada à democracia e aos filhos dos anos 90. Em cena até domingo no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

Num cenário de pós-guerra, quatro jovens, supostamente os últimos da sua espécie, decidem registar em vídeo um resumo do mundo em que viveram. Com o fim ao virar da esquina, com a democracia mais morta do que viva, relembram eventos históricos, turbulências políticas e sociais, vivências pessoais e aquilo em que a humanidade errou, na esperança de que uma nova espécie não caia no mesmo poço sem fundo.