João Costa admite que propostas do Ministério tenham gerado apreensão e nega contratação pelos municípios

O ministro da Educação João Costa reiterou nesta quarta-feira que “o Governo nunca propôs – repito, nunca – qualquer processo de municipalização do recrutamento de professores, aliás rejeitando-o sempre”. “Àqueles que se mobilizam para gritar que são contra a contratação de professores pelos municípios resta-nos apenas dizer que essa voz é também a nossa e que, por isso mesmo, essa hipótese não está nem estará em cima da mesa no governo do Partido Socialista”, garantiu na intervenção com que abriu a audição na comissão parlamentar da educação.

A possibilidade de tal vir a acontecer tem sido apresentada pelos professores como a “gota de água” que levou à actual contestação, marcada por greves diárias. João Costa admitiu que algumas propostas apresentadas pelo ministério ajudaram a criar “alguma desinformação”. É o caso da “proposta de alinhamento dos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) com as fronteiras das Comunidades Intermunicipais”. “Porque sabemos ouvir, entendemos que a referência a mapas em vez de quadros, ainda que inócua, tenha gerado apreensão, pelo que regressamos à designação tradicional na continuidade da negociação”, referiu ainda.

Nos tópicos apresentados pelo ME aos sindicatos, no início de Novembro, propunha-se o agrupamento de professores em mapas interconcelhios, que seriam a base para a sua alocação às escolas por conselhos locais de directores. Sobre os QZP, que actualmente correspondem a regiões frequentemente superiores a um distrito, João Costa frisou que o seu alinhamento com as comunidades intermunicipais "foi uma primeira proposta, resultando da consulta aos sindicatos a disponibilidade do ministério para assumir uma divisão diferente, em zonas mais reduzidas”

Os professores quando entram na carreira começam por ficar vinculados aos Quadros de Zona Pedagógica, o que implica frequentemente deslocações diárias de 200 quilómetros. A redução da dimensão destas regiões foi assumida pela actual tutela como uma mudança prioritária.

João Costa frisou que nas três reuniões já realizadas o ME só apresentou “propostas concretas relativas a dois assuntos fundamentais”. São eles a redução dos QZP, a que se junta a apresentação de “critérios para o apuramento de necessidades permanentes, isto é, para a abertura de lugares” nos quadros. “Propusemos que, sempre que um lugar que não resulta de substituições temporárias é ocupado por um período superior a três anos por um professor contratado ou por um professor de quadro de zona pedagógica, seja aberto um lugar de quadro, reconhecendo que se está perante uma necessidade permanente”, especificou.

Segundo o ministro, nas reuniões com os sindicatos “foi também enunciado que os concursos para vinculação e colocação de professores em quadro de zona pedagógica e em quadro de escola continuarão a obedecer ao critério da graduação profissional” ou seja, obedecendo ao lugar que os docentes ocupam nas listas em função do seu tempo de serviço e da média obtida na sua formação inicial. Referindo-se à contestação em curso, João Costa sublinhou que as greves “começaram a meio de um processo de negociações”, garantindo que “nada foi interrompido” e que continua seguro em que haverá acordo em pelo menos alguns “aspectos concretos”, como a redução dos QZP, que tem o acordo de todos os sindicatos.

Quase 100% já progrediram

Fazendo um balanço da tutela socialista da educação, João Costa indicou que desde 2018, quando foram descongeladas as carreiras da função pública, “98,5% dos professores já progrediram um escalão na carreira” e “destes, 90% já progrediram 2 escalões”. Por outro lado, entraram na carreira “mais de 18 mil professores” nos processos de vinculação realizados nos últimos anos. “Apesar de toda esta evolução positiva, reiteramos a nossa disponibilidade para, ao longo da legislatura, negociar aspectos transversais à carreira”, adiantou.

Tanto a Federação Nacional de Professores (Fenprof), como a Federação Nacional da Educação (FNE), têm insistido que as negociações devem ir além dos concursos e abranger aspectos como o fim das quotas para a progressão na carreira ou a recuperação do tempo de serviço prestado durante o congelamento. João Costa já anunciou que este último dossier não voltará à mesa das negociações.