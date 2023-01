Pedro Nuno Santos demite-se do secretariado nacional do PS

O agora ex-ministro das Infra-estruturas não vai continuar no órgão dirigente do PS.

O agora ex-ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos pediu ao primeiro-ministro para sair do secretariado nacional do PS, órgão de que faz parte desde que António Costa chegou ao poder.

O secretariado do PS é o órgão dirigente do Partido Socialista que aconselha o secretário-geral e acompanha na primeira linha a actividade do partido

Pedro Nuno Santos, que deixa agora de ser ministro depois de se ter demitido na semana passada na sequência do caso Alexandra Reis, não regressa já à Assembleia da República. Pediu suspensão, por 30 dias, do seu mandato de deputado. A suspensão por 30 dias é o período mínimo possível.

Com a demissão de Pedro Nuno Santos, António Costa optou por dividir o Ministério em dois, autonomizando a Habitação. Promoveu dois "pedronunistas": João Galamba nas Infra-estruturas e Marina Gonçalves na Habitação.

Pedro Nuno Santos será candidato à sucessão de António Costa quando esta se colocar. Neste momento, é o possível sucessor com mais apoios dentro do aparelho socialista. A verdade é que recentemente, no podcast de Francisco Pinto Balsemão no Expresso, António Costa não excluiu recandidatar se a secretário-geral em 2025, no congresso que acontece antes de terminar a legislatura.