Novos ministros e secretários de Estado tomaram posse em Belém

Os dois novos ministros, João Galamba e Marina Gonçalves, e os novos seis secretários de Estado tomaram posse esta quarta-feira, no Palácio de Belém, concluindo assim a remodelação governamental desencadeada pelas demissões do ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos e da secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis. A reorganização no Governo liderado por António Costa terá vigilância apertada por parte do Presidente da República. À saída do Palácio de Belém, Pedro Nuno Santos disse aos jornalistas: "Foram uns bons sete anos, agora dêem-me descanso".

João Galamba (no Ministério das Infra-estruturas) e Marina Gonçalves (no Ministério da Habitação) substituem Pedro Nuno Santos, que se demitiu há uma semana para “assumir a responsabilidade política” sobre o caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado Alexandra Reis por ter saído da gestão da companhia aérea.

Foram empossados pelo Presidente da República os secretários de Estado Pedro Sousa Rodrigues, que substitui Alexandra Reis no Tesouro, Ana Fontoura Gouveia, na Energia e Clima, Hugo Pires, no Ambiente, Frederico Francisco, nas Infra-estruturas, Fernanda Rodrigues, na Habitação, e Carla Alves, na Agricultura.

Esta última mudança, no Ministério da Agricultura, acontece por motivos de saúde do secretário de Estado cessante, Rui Martinho, segundo fonte do executivo.

Perante mais uma remodelação governamental em nove meses, o Presidente da República deixou um aviso. Admitiu que o critério do primeiro-ministro foi reorganizar com a “prata da casa para não mexer naquilo que existia” e colocou o ónus da opção em António Costa. À chegada a Lisboa esta terça-feira, vindo do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa deixou a ideia de que estará atento ao funcionamento do Governo agora remodelado e cuja orgânica foi também alterada com a divisão do ministério das Infra-estruturas e Habitação em dois.

“Vamos ver. Se isso funcionar é boa ideia. Se não, retiraremos daí as conclusões”, avisou o Presidente.

Aliás, quase desde o início da crise política, desencadeada com a notícia da atribuição da indemnização a Alexandra Reis, que o chefe de Estado fez questão de sublinhar a necessidade de esclarecimentos sobre o caso, abrindo a porta à demissão da governante.