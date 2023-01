Ljubomir celebra ‘Natal Jugoslavo’ no 100 Maneiras, onde os fins-de-semana são dos assados

Quem pensa que passados o Natal e as festas é altura de começar a cortar nas calorias, poderá querer adiar esse projecto por mais alguns dias. Isto porque a 7 e 8 de Janeiro, no Bistro 100 Maneiras, no Chiado, em Lisboa, vai celebrar-se outro Natal, desta vez o jugoslavo, à boa maneira de Ljubomir Stanisic, que, apesar de a Jugoslávia já não existir, mantém as memórias dos sabores do país onde nasceu, na cidade de Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), e do qual acabaria por sair precisamente por causa da guerra que levou à sua dissolução no início dos anos 1990.

O Let’s Roast, Bistro! – os novos almoços de fim-de-semana lançados pelo restaurante, com uma estrela Michelin, em Dezembro – vai fazer uma festa bósnia, em homenagem à terra natal do chef, que vive em Portugal desde 1997. O menu para dois (80€) começa com pão “rosa”, ajvar ou pasta de pimento, queijo kajmak, pasteta ou paté de fígados e carnes fumadas. Depois chegam os bureks – de vaca barrosã, de batata e queijo de cabra e de couve e cebola (um por pessoa, a escolher entre as três variedades).

Foto Brioche e pasteta, o paté de fígados de aves Fabrice Demoulin

Na secção dos pratos principais há sarma (rolos de folha de videira recheados com carne e arroz), cevapi (espetadas de carne típicas dos Balcãs), goulash e “o cabrito da Mamma” (+20€), com acelgas salteadas, salada verde e batatas Bistro. Nas sobremesas, a escolha é entre a baklava da Mamma, sutlijas (arroz doce) com ras el hanout, tufahija (maçãs recheadas com nozes) com gelado de baunilha, ou krofna (uma espécie de bola de Berlim) com gelado de baunilha e geleia de marmelos.

Os dois almoços são acompanhados por vinhos do esloveno Marjan Simčič, que produz na região de Brda, situada entre os Alpes e o Mediterrâneo, num terroir que o próprio descreve no seu site como sendo o de um solo “rico em minerais da antiga história da Terra”, depositado nestas montanhas “pelos antigos oceanos”, o que dá uma marcada identidade aos seus vinhos, feitos segundo os métodos naturais, sem fertilizantes ou pesticidas.

E, depois das celebrações do Natal Jugoslavo, o Bistro 100 Maneiras vai continuar, todos os fins-de-semana, com estes almoços “de conforto”, com “bons assados e grandes vinhos”, pensados para serem partilhados por duas pessoas. O menu é servido aos sábados e domingos entre as 12h e as 15h, e divide-se em quatro momentos: No Picanço, Para Partilhar, O Resto é Conversa e Final Feliz.

Foto A equipa do Bistro 100 Maneiras Fabrice Demoulin

Não é exactamente o sunday roast tradicional britânico, mas anda à volta dos assados, que podem ser uma costeleta de espadarte de Peniche, uma costela de angus, meio frango do campo biológico BBQ ou uma costeleta de porco, também biológico. A ideia é que as duas pessoas dividam este prato principal, que vem acompanhado por acelgas salteadas, salada verde e batatas.

Mas antes disso já houve o “picanço”, que pode ser com ostras, cascas de batata com molho trufado ou croquetes de cozido e maionese de mostarda. E houve também as entradas para partilhar, com uma escolha entre brioche e pasteta (creme de fígado de aves), chistorra grelhada, salada e tempura de cogumelos, salada de espadarte fumado ou tártaro de beterraba e queijo da ilha. Tal como acontece no Natal Jugoslavo, a cada fim-de-semana há sempre um produtor convidado, cujos vinhos acompanham o menu.