Feira Gastronómica do Porco renasce em Boticas

Em 2021, foi obrigada a reinventar-se. Cancelada no formato tradicional, transitou para o online com o lançamento da plataforma BoticasTem. Um ano depois, chegou a estar em preparativos para o regresso à versão presencial, mas a pandemia cancelou novamente os planos. Mais uma vez, valeram-lhe as encomendas à distância.

Agora, a Feira Gastronómica do Porco pode retornar finalmente à agenda. Além do apetite aumentado pela distância física neste par de anos, traz um número a puxar à celebração: esta é a 25.ª edição.

Serão quatro dias de reencontro, marcado para 12 a 15 de Janeiro, no Pavilhão Multiusos de Boticas. Se o fumeiro é o rei da festa, a produção artesanal é a rainha. Ao programa não faltam os concursos para escolher a melhor chouriça ou o melhor salpicão.

À espera dos visitantes estão 50 produtores do concelho, aos quais se juntam 30 outros expositores com sabores e saberes locais que vão do pão de centeio ao mel de Barroso, passando pela bola, as compotas, o folar de carne ou os diversos artigos de artesanato.

A prova passa também pelas tasquinhas, onde se servem pratos à base de carne de porco (embora a vitela barrosã também possa ser avistada) – de preferência, bem regadas pelo ancestral “vinho dos mortos” de Boticas.

A feira vem guarnecida de concertinas, cavaquinhos e cantares a ecoar no pavilhão (cortesia de grupos musicais locais) e, no exterior, uma feira de ofícios à moda antiga e um “chegódromo” reservado à tradição das chegas de bois transmontanas.

O recinto está aberto na quinta, das 16h às 24h; sexta e sábado, das 10h às 24h; e domingo, das 10h às 22h. A entrada é livre.

A autarquia tem expectativas de acolher cerca de 70 mil pessoas – a média de presenças nas edições pré-pandemia –, oriundas sobretudo do Norte do país e da vizinha Galiza. A este número, juntará os visitantes da plataforma online, que anunciou que irá manter em funcionamento para encurtar qualquer réstia de distância.