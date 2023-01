Ricardo Regufe, o homem que levou Ronaldo para o Al-Nassr

O primeiro erro de perspectiva sobre o notório Ricardo Regufe, suspeito de ter levado Cristiano Ronaldo por caminhos ínvios, é que, por muito fotogénica que essa versão possa ser, dificilmente será verdadeira. Garantem os que lhe são próximos: no que é importante, se Ronaldo fala, Regufe riposta e opina, por regra no sentido do bom senso. Contam que houve particular relutância do braço direito quando Cristiano decidiu deixar o Real Madrid, “onde era um rei”, embora relutância cinzelada com talento para nunca roçar o conflito. Afinal, foi com a empatia que Regufe fez carreira. Essa é a parte da lenda dele, em particular na selecção nacional, que não bate certo, mas já lá vamos.