Com Allegory, Marco Santos completa a publicação do álbum Evocations em videoclipes

Segundo álbum a solo do músico, baterista e compositor português Marco Santos, Evocations é, desde a sua génese, um projecto audiovisual onde música, dança e cinema se entrecruzam e que conta com a participação de 25 criadores, entre músicos, artistas visuais e bailarinos. Daí que, desde o lançamento do álbum, Outubro de 2022, os seus sete temas tenham vindo a ser publicados em videoclipe. Depois de Lamento de Alegria, Remembrance, Grace, Empirical, Impetus e Reverie, chega a vez de Allegory, onde ao lado de Marco Santos (piano e voz) surge a holandesa Rose Nocturne (voz e poesia). O grafismo do vídeo é do algarvio Filipe Correia.

O disco, gravado durante a pandemia da covid-19 e apresentado ao vivo em Portugal em 2022 em nove concertos pelo país (Leiria, Castelo Branco, Olhão, Tavira, Faro, Montemor-o-Novo, Coimbra, Lisboa e Pombal), teve a participação, consoante os temas, de músicos de várias nacionalidades: os portugueses João Frade (acordeão) e Diogo Duque (trompete), o argentino Martín Sued (bandonéon), o grego Vasilis Stefanopoulos (contrabaixo e electrónica), o turco Sinan Arat (voz e ney, uma flauta de junco turca) e a holandesa Rose Nocturne (poesia).

A acompanhar Allegory, tema que pretende retratar o amor de uma forma figurada, surge no comunicado de lançamento do novo videoclipe esta frase de Marco Santos: “Allegory: The only constant in life is change, so better appreciate it in the present moment.”

Nascido em Pombal, no dia 30 de Novembro de 1981, Marco Santos estudou música no Conservatório e na escola do Hot Clube antes de instalar a sua base na Holanda, em 2007, voltando a residir em Portugal a partir de Novembro de 2021. O seu primeiro disco, Ode Portrait, foi apresentado ao vivo em Portugal em 2014, em várias salas, o que viria a acontecer igualmente com o segundo álbum, Evocations, no último trimestre de 2022.