Taraneh Alidoosti, actriz crítica do regime iraniano, foi libertada

Esta quarta-feira, três semanas após ter sido detida, Taraneh Alidoosti foi libertada pelo regime iraniano. A notícia foi avançada pela Associated Press, que por sua vez cita a agência de notícias semi-oficial do Irão, a ISNA. A actriz, que foi protagonista de O Vendedor, de Asghar Farhadi, que ganhou o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017, e é a Leila que dá o nome a Os Irmãos de Leila, de Saeed Roustayi, que ainda está nos cinemas portugueses, estava presa em Teerão, na prisão Evin. Foi libertada após ter pago uma fiança, e recebida por um conjunto de artistas iranianos, incluindo Roustayi.

A detenção aconteceu após Alidoosti ter apoiado publicamente os protestos que têm acontecido nos últimos meses no país. As autoridades iranianas acusavam a actriz, famosa pelos seus papéis no cinema e na televisão do Irão e activista feminista no país, de estar a espalhar falsidades acerca dos protestos, uma semana após ter condenado, na sua conta na rede social Instagram, a execução de Mohsen Shekari, de 23 anos e um dos manifestantes nos protestos anti-regime.

Segundo a ISNA, na altura a actriz não tinha "documentação" que provasse o que tinha afirmado. Outras actrizes como Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi também tinham sido presas antes e foram entretanto libertadas.