Quarta na TV: “The Dude”, Madoff, Inesquecível e a resistência de um canal russo

As escolhas do dia também passam por linhas perigosas, Copenhagen Cowboy, filmes de Mia Hansen-Løve e Sergio Leone, e a Europa pelos olhos de uma madrilela.

CINEMA

O Grande Lebowski

AXN Movies, 19h14

Jeff Bridges, Julianne Moore e David Huddleston dão vida a esta sátira em que o estilo dos irmãos Coen é aplicado a Los Angeles, às pistas de bowling e a um herói desocupado que se auto-intitula de “The Dude”. Apesar de ter sido arrasado por boa parte da crítica na estreia, em 1998, concorreu ao Urso de Ouro do Festival de Cinema de Berlim desse ano e tornou-se um filme de culto.

A Ilha de Bergman

TVCine Edition, 20h05

Nomeado para a Palma de Ouro em Cannes, um filme dramático de Mia Hansen-Løve, com Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska e Anders Danielsen Lie. Um casal de realizadores norte-americanos vai passar o Verão à ilha de Faro, no Mar Báltico, cenário de filmes do aclamado Ingmar Bergman, em busca de inspiração. Com o passar dos dias, a suas vidas misturam-se com as de personagens inventadas, esbatendo a linha entre o real e o ficcional.

Aconteceu no Oeste

Fox Movies, 21h15

Neste western de Sergio Leone, com banda sonora de Ennio Morricone, Henry Fonda é Frank, um pistoleiro a soldo dos caminhos-de-ferro, que liquida todos os que possam constituir um obstáculo à linha – incluindo a família McBain, que possui uma quinta mesmo no caminho. Só sobrevive Jill McBain (Claudia Cardinale), que decide tomar conta da quinta com a ajuda do líder de um bando de marginais (Jason Robards) e que está empenhada em vingar a morte da família. Entretanto, um forasteiro (Charles Bronson) procura Frank em busca de uma vingança da qual ninguém sabe a razão.

SÉRIES

Diz-me Quem Sou

AMC, 21h15

Chega às noites de quarta-feira a série espanhola baseada no romance de Julia Navarro. Atravessa vários momentos históricos da Europa do século XX, nomeadamente três conflitos: a Guerra Civil, a II Guerra Mundial e a Guerra Fria. Vemos tudo a acontecer pelos olhos da madrilena Amelia Garayoa (Irene Escolar). Marcada por episódios como um casamento arranjado ou um filho que lhe é retirado, acaba por se envolver no mundo da espionagem em nome de uma ideia de liberdade.

Inesquecível

RTP2, 22h01

Estreia. A descoberta de um esqueleto na cave de um edifício dá o sinal de partida à bem cotada e premiada série policial britânica. Criada por Chris Lang, segue uma equipa londrina especializada em reabrir e investigar casos arquivados, com Cassie Stuart (Nicola Walker) e Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) na liderança. Fica em exibição de segunda a sexta-feira.

Copenhagen Cowboy

Netflix, streaming

Estreia. O thriller sobrenatural e onírico do dinamarquês Nicolas Winding Refn – realizador de filmes como Só Deus Perdoa ou Drive - Risco Duplo – narra, em seis episódios, a jornada de Miu (Angela Bundalovic) no submundo do crime de Copenhaga, à medida que leva a cabo uma vingança a envolver uma nemésis sua.

DOCUMENTÁRIOS

Dozhd, o Último Meio de Comunicação Independente da Rússia

RTP2, 23h25

Como resiste a imprensa livre sob o jugo de Putin? Em 2016, Alexandra Sollogoub, autora deste documentário, procurou respostas na redacção do Dozhd (TV Rain), o principal canal noticioso independente do país – o mesmo que está a funcionar no exílio desde que, em Março passado, viu a emissão impedida pelas autoridades russas, devido à cobertura da Guerra na Ucrânia.

Os Caminhos de Ferro Mais Perigosos do Mundo

RTP1, 23h58

Dezenas de pontes e túneis, a uma altura de tirar o fôlego, com vista privilegiada para os penhascos e montes nevados dos Alpes. Assim se faz a viagem a bordo do Bernina Express, que liga a Suíça à Itália, e que está em foco no primeiro de cinco episódios. Amanhã, há lugar marcado no Tazara e nas 52 horas que leva a fazer o percurso entre a Tanzânia e a Zâmbia.

Madoff, o Monstro de Wall Street

Netflix, streaming

Estreia. Realizada pelo premiado Joe Berlinger, a série documenta a ascensão e queda de Bernie Madoff, o magnata de Wall Street que, no auge da crise financeira de 2008, protagonizou o maior esquema em pirâmide (Ponzi) da história dos EUA. A fraude valeu-lhe uma pena de 150 anos de prisão, que estava a cumprir quando morreu, em Abril de 2021, aos 82 anos.