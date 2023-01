Morreu o astronauta Walter Cunningham, o último sobrevivente da Apolo 7

Participou na primeira missão bem-sucedida à Lua do programa Apolo. Walter Cunningham era um dos tripulantes que descolaram e regressaram com a missão Apolo 7, indicando o caminho para pousar na Lua.

O antigo astronauta norte-americano Walter Cunningham, que viajou a bordo do voo inaugural do programa Apolo (na Apolo 7) em 1968, morreu esta terça-feira aos 90 anos, confirmou a NASA.

Na Apolo 7, Walter Cunningham juntou-se a Walter Schirra e Donn Eisele para a missão de 11 dias, realizada na órbita baixa da Terra. Este foi o primeiro teste humano da nova cápsula da Apolo, que acabaria por pousar uma dúzia de astronautas na superfície da Lua entre 1969 e 1972 – a primeira das quais nove meses depois desta missão, na Apolo 11.

O antigo astronauta era o último sobrevivente da tripulação da Apolo 7, após a morte do comandante da missão Walter Schirra em 2007, um dos astronautas originais do grupo Mercury Seven (os sete astronautas do primeiro programa tripulado de exploração espacial da NASA), e também do piloto Donn Eisele, já em 1987.

Apesar de a Apolo 7 não ter qualquer módulo de pouso na Lua, ele era o piloto designado para a aterragem na Lua, caso fosse necessário, sendo também responsável por todos os sistemas da cápsula, com excepção dos de lançamento e navegação.

Missão de arranque para a Lua

A missão Apolo 7 descolou a 11 de Outubro de 1968 e marcou o regresso do programa de voos espaciais lunares da NASA, quase dois anos após o incêndio que matou todos os três membros da tripulação da Apolo 1 – Gus Grissom, Ed White e Roger Chafee – durante um teste de lançamento ainda em solo no final de Janeiro de 1967.

Antes de ser convocado para a Apolo 7, Walter Cunningham tinha sido o piloto de reserva da missão Apolo 1 e estava entre a tripulação principal da Apolo 2, até esta ser cancelada na sequência da explosão no início de 1967. Todas as missões Apolo seguintes (da 2 à 6) foram canceladas ou substituídas por testes em terra.

Foto A tripulação da missão Apolo 7, com Walter Cunningham à esquerda na fotografia NASA

O regresso foi com a Apolo 7, já quase dois anos depois. À imagem do que aconteceu em Dezembro de 2022 com a primeira missão do programa Ártemis, aquela era uma missão de arranque com destino à Lua, para assegurar que todos os pressupostos para avançar com missões mais arriscadas estavam cumpridos.

A Apolo 7, além de ter sido o primeiro sucesso deste programa da agência espacial norte-americana, é também a primeira missão com transmissão televisiva das actividades da tripulação em directo. Esta missão é igualmente conhecida pelas comunicações irritadas entre a equipa de controlo da missão na Terra e os astronautas, que ficaram constipados durante o voo e expressaram abertamente as suas frustrações com os responsáveis pela missão.

Foto Walter Cunningham fotografado durante o período antes do lançamento da missão Apolo 7, já dentro da cápsula NASA

Acima de tudo, um explorador

Em parte devido àquelas tensões, nenhum dos três astronautas regressou ao espaço, embora Walter Schirra, que já tinha voado em duas missões anteriores da NASA, já tivesse anunciado antes a intenção de se reformar.

Ainda assim, a missão é considerada um sucesso técnico por provar a capacidade da cápsula e a integridade dos sistemas que levariam a Apolo 11 à Lua em Julho de 1969, para as primeiras caminhadas históricos no satélite natural da Terra, pelos astronautas Neil Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin.

Walter Cunningham, que esteve também na Marinha e nos Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, completando 54 missões como piloto antes de se aposentar com a patente de coronel, foi seleccionado como astronauta em 1963, como parte da terceira turma de astronautas da NASA, explica a agência espacial norte-americana em comunicado.

Entre o serviço militar e a entrada na NASA, Walter Cunningham esteve três anos como cientista na Rand Corporation (uma instituição científica privada que faz investigação para as Forças Armadas norte-americanas), desenvolvendo estudos sobre defesa e também sobre problemas relacionados com o campo magnético da Terra.

Foto A primeira descolagem de uma missão Apolo, em Outubro de 1968 NASA

Na última década, no entanto, o antigo astronauta ficou mais conhecido pela sua posição contra a ideia de que existe aquecimento global. Em 2010, apelidando o consenso científico em torno das alterações climáticas de “alarmismo” e advogando a “ausência de factos” – algo que não é verdade.

“Walter Cunningham era um piloto, físico e empresário – mas, acima de tudo, era um explorador”, afirmou Bill Nelson, administrador da NASA, no comunicado em que foi anunciada a sua morte.

Após a missão da Apolo 7, Walter Cunningham liderou o Skylab, um projecto precoce para desenvolver uma estação espacial, tendo-se reformado da agência espacial norte-americana em 1971, um ano antes do fim do programa Apolo.

Depois da carreira na NASA, tornou-se investidor e empresário, sendo frequentemente convidado para dar palestras. Walter Cunningham foi ainda apresentador de um programa de rádio e consultor de várias empresas tecnológicas.