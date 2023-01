Sol mantém-se até sexta-feira, mas tempo frio também veio para ficar

Não se deixe enganar pelo tempo solarengo que se vai fazer sentir nos próximos dias em Portugal continental, pois o frio também não vai dar tréguas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira apontam para sol ou céu pouco nublado em todo o continente, com a temperatura máxima a rondar os 10ºC em Bragança, 16ºC no Porto, Leiria e Beja, 9ºC na Guarda, 14ºC em Coimbra e Lisboa, 17ºC em Sines e 19ºC em Faro. Já a temperatura mínima poderá chegar aos graus negativos (-1ºC) em Bragança, rondando os 10ºC em Faro.

Em contrapartida, deverão registar-se aguaceiros no arquipélago dos Açores, com a temperatura a oscilar entre os 13ºC de mínima e os 18ºC de máxima. Na Madeira espera-se céu parcialmente nublado e uma temperatura máxima a rondar os 20ºC.

O cenário deverá manter-se semelhante na quinta-feira, prevendo-se também sol em todo o território continental.

É então a partir de sexta-feira que o tempo se deverá alterar, com o IPMA a prever céu nublado em quase todo o país, “aumentando gradualmente de nebulosidade a partir da tarde nas regiões Norte e Centro”. As previsões indicam ainda que se registará “aguaceiros no litoral a norte do Cabo Mondego” e uma “pequena descida da temperatura máxima”.

No sábado, o céu vai manter-se “geralmente muito nublado” com “períodos de chuva, que pode ser localmente intensa nas regiões do Norte e Centro, onde passará a regime de aguaceiros a partir da tarde”, prevendo-se uma pequena subida dos termómetros.