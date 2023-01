Segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal

Ninguém acertou na chave completa do primeiro concurso do ano do Euromilhões, mas um apostador com boletim registado em Portugal vai receber um segundo prémio, no valor de 260.515 euros.

O sorteio 001/2023 do Euromilhões tem a seguinte chave: 20 — 21 — 29 — 45 — 46 e as estrelas 3 e 10.

O concurso da próxima sexta-feira terá para primeiro prémio um jackpot no valor de 40 milhões de euros.

Consulte a chave oficial na página Jogos Santa Casa.