Os 10 dias intensos que vão agitar a política nacional

Os próximos 10 dias vão ser intensos na agenda política nacional. Além da tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado, os próximos dias incluirão o agendamento da moção de censura ao Governo apresentada pela IL, dos requerimentos do PSD e do Chega para a realização de debates de urgência e ainda o avanço de dossiers quentes, como a revisão constitucional e a decisão do Presidente da REpública sobre a lei da eutanásia.

A tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado irá acontecer na quarta-feira às 18h, como anunciou o Presidente da República esta segunda-feira a partir de Brasília, devendo os nomes dos novos secretários de Estado ser conhecidos nesta terça-feira.

Esta terça-feira será também decidida, na conferência de líderes parlamentares, a data da discussão da moção de censura ao Governo da Iniciativa Liberal, embora seja expectável que, em prol do cumprimento das regras do regimento da Assembleia da República, seja debatida já na quarta-feira à tarde. No encontro de líderes parlamentares serão ainda apreciados os requerimentos de PSD e Chega para um debate de urgência, para o qual é pedida a presença do primeiro-ministro.

Na quarta-feira a agenda parlamentar intensifica-se. Além de nova conferência de líderes e do provável debate da moção de censura, está marcada a tomada de posse da comissão eventual para a revisão constitucional, presidida pelo social-democrata Joaquim Pinto Moreira e vice-presidida pela socialista Marta Temido e pela deputada comunista Alma Rivera. Os trabalhos deverão durar três meses, prazo que pode ser prorrogado.

No mesmo dia deverá ser debatida em plenário a reclamação do Chega sobre a redacção final da lei da eutanásia que foi inicialmente rejeitada pelo presidente da Assembleia da República. Só depois o diploma segue para Belém e o Presidente da República já avançou que decidirá, entre os próximos dias 6 e 10 de Janeiro, o que fazer com ele ainda em Janeiro: ou promulga, ou veta, ou envia para o Tribunal Constitucional para fiscalização de constitucionalidade.

Para fechar este início de ano escaldante, António Costa regressa ao Parlamento na quarta-feira seguinte, 11 de Janeiro, para o primeiro debate geral do ano com o primeiro-ministro. Perguntas não vão faltar.