Onde estamos?

De repente, o primeiro-ministro de um dos países com melhor desempenho na protecção da vida durante a pandemia não sabe governar e o seu executivo perde na comparação com todos os governos passados.

Como no comentário político, bem como nas direcções de informação, dominam opiniões alinhadas com a direita, seja ela moderada ou extrema, era previsível que os problemas do actual Governo se transformassem num festim crítico-orgiástico de fim de ano.