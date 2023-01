Ser ministro não é um direito

Quem vive no mundo das redes sociais e lê jornais sabe perfeitamente quais são as opiniões populares, as neutras e quais as que trazem espinhos. O exercício que se pede a quem partilha a sua opinião é que o faça em conformidade com o seu pensamento e que se abstraia do acolhimento que ela possa ter. Parece simples. E é. Mas também existe um exercício que se pede a quem lê opinião: que não procure apenas a confirmação, com novos argumentos, para aquilo que já pensava, mas que se dedique à que contradiz a sua. É mais complicado.