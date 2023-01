Peter Singer… vale a pena ler

"É simplesmente errada a ideia de que ser um membro da espécie Homo sapiens confere um estatuto moral superior ao de qualquer outro ser.” Com uma frase inquietante como esta, é obrigação nossa de rever, já na primeira semana do ano, a lista de resoluções para este 2023.

Peter Singer traz-nos, aqui no PÚBLICO, uma bonita lucidez que é cada vez mais rara e que se tende a encontrar apenas nos filósofos e sociólogos que chegam aos jornais em forma de entrevista ou às prateleiras das livrarias que têm uma secção a estes dedicada, mas que raramente tem curiosos.

Não vou levantar muito o véu relativamente à entrevista, mas a capacidade de uma pessoa que já ultrapassou a sabedoria dos 75 anos conseguir olhar tão apaixonada e claramente para o futuro, tendo temas como a desejável neutralidade carbónica de 2050 ou os pobres, assim como o bem-estar animal como pano de fundo, é algo que me surpreende e encanta.

Pedro Perdigão, Lousada

A maioria, o princípio de Peter e o Presidente

As sucessivas crises políticas que esta maioria parlamentar e o Governo socialista infligem ao país confirmam o princípio de Peter: “Num sistema hierárquico, todo o funcionário tende a ser promovido até ao seu nível de incompetência.”

Com a maioria a protegê-lo, culminando toda esta incompetência, a soberba e arrogância do primeiro-ministro não fazem prever que algo mude neste pobre país que, devido aos desmandos, falta de bom senso e de honestidade dos seus governantes, caminha aceleradamente para a cauda da Europa. A alternativa ao Partido Socialista não é neste momento uma possibilidade credível, com os partidos mais à direita a tentarem afirmar-se ou a reestruturar-se.

E no entanto o país tem de avançar, não pode ficar à espera dessa alternativa, nem aguenta mais crises a todos os níveis da governação. Não será a altura de o Presidente da República dissolver a Assembleia e formar um governo de iniciativa presidencial? Não seria inédito e talvez fosse providencial…

Isabel Ribeiro, Lisboa

Ano novo, vida nova

As cartas ao director, inseridas no último número do PÚBLICO do ano que acabou, completam-se e, em pouco espaço, fazem praticamente o balanço do que tem sido a “governação" do país. Eu acrescento apenas que a solução para as coisas mudarem pode e deve vir das vítimas – o povo. Aquela amostra de desagrado em Murça perante o Presidente da República pode ser a gota de água. Como sabemos, o Presidente não tem poderes significativos para além da chamada "bomba atómica", e mesmo essa só tem servido para mudar de Governo e ficar tudo muito pior. Veja-se o que aconteceu nas duas últimas vezes que foi utilizada.

O povo tem de exigir urgentemente contas certas a sério. Ano novo, vida nova. Que o ano de 2023 seja um ano saudável para todo o mundo.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Encerramento do CAT de Viseu

É inadmissível que 17 crianças que viviam no Centro de Acolhimento Temporário da Misericórdia de Viseu tenham de ser deslocadas para outras instituições devido ao encerramento do CAT. A Misericórdia de Viseu acena com prejuízo de 700 mil euros. A Câmara Municipal de Viseu nada faz? A Segurança Social disponibiliza dinheiro para milhares de instituições de apoio social. O que tem a dizer? Não acredito que a Santa Casa da Misericórdia não tenha dinheiro para manter o CAT de Viseu. Também 18 funcionários do CAT são visados com despedimento colectivo. A SCML recebe muitos milhões de euros com os jogos sociais. Ao invés de emitirem uma raspadinha do património, emitam uma raspadinha de acolhimento. O Presidente da República, o que tem a dizer? Não falta dinheiro para a TAP, para o Novo Banco e para pagar deslocações de políticos ao Mundial do Qatar. E as crianças?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim