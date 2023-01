Bento XVI, no centro do mundo católico pela última vez

O corpo foi levado para a Basílica de São Pedro ao romper do dia na segunda-feira, deitado com vestes vermelhas e os sapatos clericais pretos. Costas apoiadas numa almofada carmesim, outras duas almofadas debaixo da cabeça. Um cardeal espalhou incenso em redor do corpo e, então, antes mesmo das portas da basílica se abrirem ao público, os funcionários colocaram cordas em torno do catafalco, de maneira a resguardar os restos mortais do Papa emérito Bento XVI.