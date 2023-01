Kevin McCarthy falha eleição para líder da Câmara dos Representantes

Um pequeno grupo de congressistas republicanos ultraconservadores impediu, nesta terça-feira, a eleição do candidato oficial do seu partido para o cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Pela primeira vez desde 1923, a escolha do próximo speaker — e sucessor da democrata Nancy Pelosi — terá se ser feita em mais do que uma ronda de votações.

No final da primeira ronda, o republicano Kevin McCarthy recebeu apenas 203 votos — menos 15 do que os 218 necessários para a eleição. O candidato do Partido Democrata, Hakeem Jeffries, recebeu 212 votos; e Andy Biggs — um segundo candidato republicano, autoproposto — teve dez votos. Outros nove congressistas republicanos votaram em nomes não anunciados antes do início da votação.

Segundo as regras da Câmara dos Representantes, e perante a recusa de McCarthy em retirar a sua candidatura após a primeira ronda, os congressistas serão chamados a votar até que um dos candidatos receba os votos mínimos necessários.

É a primeira vez nos últimos 100 anos que um partido maioritário não consegue eleger o seu candidato a líder da Câmara dos Representantes na ronda inicial de votações. Em 1923, a eleição do republicano Frederick Gillett só foi confirmada após nove rondas.

O recorde foi estabelecido em 1856, numa altura em que o Congresso dos EUA ainda não tinha entrado na actual fase de domínio bipartidário. Nesse ano, Nathaniel Banks seria eleito após 133 rondas, num processo que começou em Dezembro de 1855 e que só ficou concluído em Fevereiro de 1856.

O processo foi mais pacífico no outro lado do Capitólio, com os senadores a tomarem posse, como se previa, para o arranque de mais uma sessão do Senado dos EUA.

"Este Senado com maioria do Partido Democrata entra no novo ano numa posição mais forte do que alguém imaginava", disse o líder do Senado, o democrata Chuck Schumer. "Temos muitos desafios à nossa frente, mas esta maioria está preparada para os enfrentar."

Tal como os republicanos têm uma curta maioria na Câmara dos Representantes (222 contra 213), os democratas têm pouca margem de manobra no Senado (51 contra 49).