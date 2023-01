Piloto de ralis Ken Block, estrela do drift, morre em acidente com moto de neve

O acidente ocorreu no condado de Wasatch, no Utah (EUA), e o gabinete do xerife disse que Block estava a cavalgar uma encosta íngreme quando a moto de neve lhe fugiu, tendo aterrado sobre o piloto.

O piloto de rali Ken Block, que mais tarde se tornou uma sensação da Internet com as suas ousadas acrobacias ao volante, morreu, aos 55 anos, após um acidente com uma moto de neve, informou a sua equipa Hoonigan Racing (ex-Monster World Rally Team​), na segunda-feira.

"É com o nosso mais profundo pesar que podemos confirmar que Ken Block morreu hoje num acidente de moto de neve", disse a Hoonigan numa declaração publicada no Instagram. "Ken foi um visionário, um pioneiro e um ícone. E sobretudo um pai e um marido. Sentiremos imensamente a sua falta."

O acidente ocorreu no condado de Wasatch, no estado norte-americano do Utah, e o gabinete do Xerife disse que Block estava a cavalgar uma encosta íngreme quando a moto de neve lhe fugiu, tendo aterrado sobre o piloto.

"[Ken Block] foi declarado morto no local do acidente devido a ferimentos sofridos", acrescentaram numa declaração, em que se informa que o drifter estava na neve com um grupo, mas que, quando o acidente se deu, se encontrava sozinho.

Tendo iniciado a sua carreira nos ralis em 2005, Block foi nomeado Iniciante do Ano no Rally America National Championship​. Competiu no Campeonato Mundial de Rally e ganhou várias medalhas de rallycross nos X Games.

Em 2011, foi notícia em Portugal, após um aparatoso acidente durante uma etapa do Rally de Portugal, quando conduzia o seu Ford Fiesta RS WRC.

O norte-americano também co-fundou a empresa de roupa desportiva DC Shoes e produziu a série de vídeos Gymkhana, que o apresentou a conduzir em pistas perigosas e percursos de obstáculos. A série tem milhões de visualizações no YouTube.