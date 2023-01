Para conhecer a alma de uma cidade, vá directo à vida nocturna

Ao viajarem para uma nova cidade, as pessoas costumam colocar o habitual na lista de tarefas: comida local, lugares históricos e museus. No meu caso, costumo planear o máximo possível do meu itinerário em torno da vida nocturna. Sim, museus e restaurantes contam a história e a cultura de um lugar, mas os bares e as discotecas podem revelar mais sobre a cidade.