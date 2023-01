Novo episódio da novela Enzo com o Benfica: jogador já esteve no Seixal

O médio Enzo Fernández, que faltou aos primeiros dois treinos de 2023 do Benfica, já compareceu no centro de estágio do Seixal nesta terça-feira. É apenas mais um episódio da novela da permanência ou não do médio argentino no clube português. Enzo Fernández tem contrato com os "encarnados" até Junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Mas as boas exibições no Mundial 2022, prova em que foi inclusive eleito como o melhor jogador jovem da prova, fizeram com que vários clubes europeus se mostrassem interessados em contratar o jogador já no mercado de transferências de Janeiro.

Face à ausência não autorizada de Enzo Fernández nos treinos de segunda-feira do Benfica, o clube da Luz tinha feito um ultimato ao jogador para que ele se apresentasse até à manhã desta terça-feira, o que acabou por acontecer. Apesar disso, o internacional argentino está sob alçada disciplinar do clube por ter viajado para a Argentina para passar o ano sem autorização do clube.

Como pano de fundo de toda esta situação está o interesse de alguns clubes europeus no futebolista que, face à possibilidade de poder competir em campeonatos mais competitivos do que o português, aparenta estar a forçar a saída.

O Chelsea surge no topo da lista dos interessados e, segundo a comunicação social argentina, terá já chegado a acordo com Enzo há cerca de uma semana, oferecendo ao médio sul-americano um contrato a rondar os oito milhões de euros líquidos por época.

Para o negócio se concretizar faltará ao clube inglês apresentar uma proposta formal ao Benfica, sendo que os benfiquistas já fizeram saber que só estão dispostos a libertar o jogador caso a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros seja paga de uma só vez - o próprio Rui Costa disse publicamente aos sócios e adeptos benfiquistas, no final do ano passado, que só deixaria sair jogadores importantes em Janeiro a quem pagasse as cláusulas de rescisão fixadas.

Para contornar esta posição dos "encarnados", o O Chelsea estará até disposto a pagar um pouco mais do que a cláusula de rescisão de Enzo, mas pretende parcelar o pagamento.

Se, do ponto de vista negocial a situação permanece indefinida, do ponto de vista desportivo brevemente se saberá como Roger Schmidt (e o Benfica) irão lidar com o caso. Ainda antes de se conhecer todo este episódio, o treinador alemão declarou que não havia excepções no plantel benfiquista e que as regras eram para todos cumprirem. O jogo agendado com o Portimonense para o campeonato na sexta-feira, mostrará que consequências teve toda esta situação.