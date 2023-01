Terça na TV: Salvar a Música em Cabul, Regresso a Ítaca e muita lei e ordem

Miami Vice, France, Portugal em Revolta, mais Regras do Jogo e o regresso de Animais Incríveis são outras escolhas do dia.

CINEMA

Revolta

RTP1, 22h38

Devido à crise económica causada pela pandemia, Portugal está à beira da ruptura. Várias manifestações acontecem país fora enquanto Paulo e Cristina, um casal com um recém-nascido, se preparam para receber dois amigos para jantar: João, que está a atravessar um mau momento pós-separação; e a desinibida e aventureira Raquel, uma amiga de infância que Cristina não vê há muito tempo.

A noite, que se previa tranquila, torna-se palco de uma série de desentendimentos que vão colocar em risco a relação entre os quatro. Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos assumem as personagens do filme escrito e realizado por Tiago Santos.

Miami Vice

AMC, 23h09

Em 2006, Michael Mann, que tinha sido produtor executivo da série original dos anos 1980, levou Miami Vice ao grande ecrã, com Colin Farrell e Jamie Foxx como Sonny Crockett e Rico Tubbs. Os dois trabalham infiltrados como transportadores de droga para um cartel. Crockett acaba por se envolver com Isabella (Gong Li), mulher de um perigoso traficante, pondo tudo em perigo.

France

RTP1, 1h16

France é uma experiente e dedicada repórter de guerra que se tornou uma celebridade no mundo do jornalismo. A obsessão pelo trabalho tem os seus custos e France raramente gasta o seu tempo (ou emoções), com questões familiares. Quando um acidente de viação vem abalar a sua vida e a sua credibilidade, ela vê-se em grandes dificuldades em encontrar um rumo.

Nomeado para a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, o filme é escrito e dirigido por Bruno Dumont, e conta com interpretações de Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane Köhler, Gaëtan Amiel, Jewad Zemmar e Marc Bettinelli.

SÉRIES

Regras do Jogo

Fox Comedy, 21h25

Entra na sexta temporada a sitcom norte-americana em que o amor se joga no seio de um casal instalado (Patrick Warburton e Megyn Price), de uns jovens “pombinhos” (Oliver Hudson e Bianca Kajlich) e das conquistas inconsequentes de um solteirão convicto (David Spade). Fica em antena de segunda a sexta, sempre em dose dupla. A sétima e última temporada chega a 12 de Janeiro.

Law & Order: Organized Crime

TVcine Action, 22h10

Estreia-se a terceira temporada da trama criminal em torno na equipa de Elliot Stabler (Christopher Meloni), um agente da polícia de Nova Iorque que regressa ao activo ainda a recuperar de uma devastadora tragédia pessoal. O arranque dos novos episódios promete fazer as delícias dos fãs do franchise criado por Dick Wolf: pela primeira vez, dá-se um crossover com as personagens de Law & Order: Special Victims Unit (de que esta série é um spin-off) e da série original.

Regresso a Ítaca

RTP2, 23h59

Estreia. Escrita e realizada por Ricardo Cabaça, e filmada em Vila Franca de Xira, é uma produção portuguesa que transporta a Odisseia de Homero para a actualidade. O Ulisses desta história é “um homem dos dias de hoje, com os sucessos e fracassos possíveis, arruinado e à deriva”, descreve a sinopse. É agora “um velho soldado, cansado das guerras dos homens e dos deuses”, a quem só interessa “ver o filho e recuperar uma caixa que deixou em casa antes da partida para a guerra”. Os dez episódios são debitados semanalmente.

DOCUMENTÁRIOS

Animais Incríveis

RTP2, 16h06

Dos cangurus aos grandes felinos, a série documental descreve as características e os habitats de um animal (ou grupo) por episódio, com muitas curiosidades à mistura. São dez, para (re)ver de segunda a sexta, a partir de hoje.

Salvar a Música em Cabul

RTP2, 20h36

Estreia. A música pode ser uma ocupação perigosa. E, em determinados contextos, ser mulher e tocar um instrumento pode significar risco de vida. É o que vemos neste trabalho da jornalista Anne-Frédérique Widmann, realizado num Afeganistão recém-tomado pelos taliban. Acompanha a incerta e arriscada missão de retirar de Cabul a orquestra Zohra, um agrupamento musical exclusivamente feminino (e respectiva escola).