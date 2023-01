Raios matam 18 pessoas no centro de Moçambique

Pelo menos 18 pessoas morreram desde Outubro devido a relâmpagos na província da Zambézia, no centro de Moçambique, disse esta terça-feira à Lusa uma fonte do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

“Infelizmente registamos 18 óbitos causados por descargas atmosféricas a nível da província, o que é uma grande preocupação tendo em conta que a época chuvosa só está a começar”, disse Nelson Ludovico, delegado do INGD na Zambézia.

As mortes ocorreram em seis distritos da província, nomeadamente Ile, Lugela, Namacurra, Mocuba, Mopeia e Molumbo, avançou o delegado, referindo que estão a ser desenvolvidas campanhas de educação comunitária nas regiões.

“Vamos continuar a incentivar os distritos a fazerem esta divulgação usando as línguas [locais] para que as comunidades saibam como proceder antes, durante e depois da ocorrência de uma descarga atmosférica”, referiu Nelson Ludovico. O INGD manifestou ainda preocupação pelo facto de os relâmpagos serem o “principal evento que mais óbitos tem causado na província nos últimos anos”.

Ocorrências estão também a ser reportadas noutras zonas de Moçambique pela imprensa local. No início de Dezembro, cinco pessoas foram mortas por raios e sete ficaram feridas na província de Cabo Delgado num único fim-de-semana. Em meados do mesmo mês, os relâmpagos mataram seis membros da mesma família e feriram outros seis, após atingirem a sua casa em Gondola, na província de Manica.

Um dos países mais afectados pelas alterações climáticas

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afectados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais cada vez mais intensos e frequentes durante a época chuvosa, que decorre entre Outubro e Abril.

Em Novembro deste ano, o INGD anunciou que precisava de 7,4 mil milhões de meticais (112 milhões de euros) para a época das chuvas de 2022/2023, período em que se prevê que pelo menos 2,2 milhões de pessoas sejam afectadas.

Na época chuvosa de 2020/2021, o país foi assolado por eventos climatéricos extremos com destaque para a tempestade Chalane e os ciclones Eloise e Guambe, além de outras semanas de chuva intensa e inundações.

O período chuvoso de 2018/2019 foi dos mais severos de que há memória em Moçambique: 714 pessoas morreram, incluindo 648 vítimas do Idai e Kenneth, dois dos maiores ciclones de sempre a atingir o país, com um espaçamento de pouco mais de um mês entre cada um.