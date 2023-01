Montenegro: “Costa perdeu a capacidade de recrutamento” e “Medina é peso morto”

Luís Montenegro diz que Medina é “peso morto” no Governo e defende a demissão do ministro das Finanças. O líder do PSD acusa Costa de ser o responsável pela crise governativa dos últimos meses.

Pouco depois de terem sido conhecidos os novos nomes dos ministros das Infra-estruturas e da Habitação (que se dividem em dois ministérios), o presidente do PSD, Luís Montenegro, fez uma declaração a partir da sede do PSD para acusar o primeiro-ministro de ter perdido a capacidade de recrutamento e pediu a demissão do "peso morto" que diz ser Fernando Medina, ministro das Finanças. "Ou o Governo muda de vida ou os portugueses exigirão mudar de Governo", começou por declarar o social-democrata.

“António Costa perdeu a capacidade de recrutamento. Estas promoções são ir buscar aparelho ao aparelho. Ninguém sabe que Governo é este”, atirou Montenegro. O líder social-democrata virou-se ainda para Fernando Medina, que diz ter perdido "a sua autoridade política". "É um peso morto", afirma Montenegro. Esta segunda-feira, uma sondagem da Aximage revelava que 62% dos portugueses acredita que Medina devia abandonar o Governo. Para o líder social-democrata Medina deu provas de "displicência e negligência grosseira” e admite que o governante pode estar a mentir acerca do caso da indemnização de Alexandra Reis, sua ex-secretária de Estado.

Para Montenegro, também a administração da TAP deveria apresentar a demissão e admite que esse possa ser mais um passo para agarrar o ministro das Finanças. “Se essa é a escapatória para manter o ministro das Finanças é manifestamente insuficiente”, considera.

Segundo Montenegro, este "foi um ano de brutal instabilidade política” e “é o PS, sozinho, a desmerecer até agora a oportunidade única [de maioria absoluta conquistada nas legislativas de Janeiro de 2022]”, criticando as "gaffes e imoralidades" do Governo socialista.

Embora argumente que o PSD respeita a “vontade popular e as regras da democracia" que resultou das eleições legislativas (afastando assim um cenário de eleições antecipadas), o líder do PSD insiste no discurso da última semana e centra as críticas em António Costa, considerando-o "um só responsável” pela crise política. Mas também aponta o dedo aos “acólitos e indisfarçáveis aspirantes” a sucessores do líder socialista, referindo-se ao ministro demissionário Pedro Nuno Santos.

"O problema destes 11 meses não foi apenas os casos que atingiram os membros deste Governo. O problema é que estes casos foram e são graves, mas escondem um defeito mais profundo e de fabrico de António Costa: a incapacidade de reformar e transformar", diz Montenegro, falando ainda na "postura arrogante" e "a normalização das meias verdades" do Governo e em particular de António Costa.

"No momento da maior crise do Governo, o primeiro-ministro desapareceu. Não deu explicações. Vai reaparecer hoje, de braços caídos, a ir ao banco de reservas fazer uma remodelação que em bom rigor nem isso é. Não entra ninguém novo no Governo na altura mais crítica da vida do Governo", assinala Montenegro.