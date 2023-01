O imposto como arma de arremesso

Portugal tem das piores fiscalidades do mundo desenvolvido. É o que apontam as comparações internacionais que estudam as políticas fiscais de diferentes países. De acordo com o “2022 International Tax Competitiveness Index” da Tax Foundation, que compara as políticas fiscais dos países-membros da OCDE, analisando-as sob diversas vertentes (impostos sobre rendimento, consumo, propriedade, etc.), Portugal encontrava-se em 36.º lugar entre os 38 países-membros. É das poucas comparações em que Portugal pode afirmar com segurança que está entre os países que lideram (pela negativa) o universo das economias mais desenvolvidas do mundo. No resto, como é sabido, mas nem sempre reconhecido, nos rankings que interessam liderar pela positiva, encontramo-nos genericamente na posição oposta — mal.