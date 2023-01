O meu privilégio

O país vive actualmente um momento conturbado, politicamente, e, ao mesmo tempo, celebra os festejos de Natal e de passagem de ano. E esta circunstância vem amenizar os efeitos nefastos que os “casos e casinhos” têm provocado na sociedade e, também, qualificar e testar a nossa aprendizagem em matéria de cidadania. E, de facto, as correcções quase constantes que as próprias instituições determinam no percurso da construção da democracia evidenciam um escrutínio escrupuloso ao exercício da acção governativa e são garantes do funcionamento regular do Estado.

Certamente que ainda haverá muito caminho a fazer para que possamos entrar no quadro de honra e conseguir objectivos mais sólidos na construção de uma sociedade mais igual, mais inclusiva e mais integradora nos propósitos e conquistas.

Esta é a forma mais confortante e verdadeira como entendo olhar para estes episódios desconcertantes a que, de facto, já nos habituou este Governo de “poder absoluto” de António Costa, mas resolvidos com a certeza de que cada vez há menos espaço para o exercício indiscriminado e para a falta de rigor dos poderes públicos.

Somos já quase 8 mil milhões de habitantes e sinto-me um privilegiado por pertencer a um universo muito pequeno de homens e mulheres que conhecem a liberdade e onde a vida, apesar de tudo, ainda é um encontro de valores e de concretizações.

João Ferreira, Lourel (Sintra)

Muita sorte

Ele há homens com muita sorte e António Costa é um deles. Quando ocorre algo desagradável ao Governo, logo outro facto concorre para distrair a atenção pública: um ministro tem um acidente — mas há um fogo; há um fogo — mas um atleta ganha uma medalha lá fora; sobem as taxas nas auto-estradas — mas há campeonato de futebol...

Desta vez, é a mais grave remodelação forçada do Governo. E o que sucede? As festas de fim de ano, com o concerto de Ano Novo e os saltos de esqui na televisão; o Presidente foi ao Brasil; e, para cúmulo, morreu o Papa! O Papa! É certo que é apenas o emérito, de quem aliás ninguém gostava muito, mas caramba!, não é o capelão do Rato, nem um cardeal, é o Papa!

Depois do funeral do Papa, já o novo ministro das Obras Públicas terá adjudicado uma dezena de pontes e pavilhões intra e transfronteiriços e assinado meia dúzia de PPP rodoviárias e ninguém terá dado por nada...

O Papa! Meu Deus, há gente com muita sorte!

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Marcelo, Urbi et Orbi

Alguns comentadores têm criticado Marcelo pela sua agenda social e pelo seu estilo descontraído. Depois do 25 de Abril de 1974, o Presidente da República de excelência foi o General Ramalho Eanes. As nossas cordiais saudações para esta figura maior da nossa história. Já os presidentes seguintes: Mário Soares (no papel de Presidente), Jorge Sampaio, Cavaco Silva foram medíocres.

Depois da tragédia de Pedrógão com 64 mortos, António Costa queria passar sobre o sucedido como um cão por uma vinha vindimada ou lavando as mãos como Pilatos. Marcelo, no próprio dia das declarações de Costa e em directo para todos os canais de televisão, deu um recado ao Governo, que teve consequências imediatas. A então ministra da Justiça, Francisca van Dunem no dia seguinte tratou das indemnizações aos familiares dos mortos.

Pode avaliar-se como “​muito pouco”, mas, para uma classe de políticos que se caracteriza pela displicência e irresponsabilidade, este gesto representou muito. Já o diferencia e distancia dos seus três antecessores, que foram nulos. Marcelo, como qualquer ser humano, pretende ser amado e admirado e leva estes aspectos até ao limite. Mas além disto conseguiu um feito que para os portugueses seria impossível de concretizar. Por isso, obrigada, Marcelo Rebelo de Sousa!

Angélica de Carvalho, Chaves

Qualidade da política portuguesa​

Vão-se sucedendo os casos duvidosos no seio de um Governo cujas nomeações são tudo menos transparentes e onde os responsáveis por determinadas escolhas procuram arranjar argumentos para fugir às suas responsabilidades, quando três mil milhões de euros é o dinheiro que os contribuintes têm injectado numa empresa em reestruturação e que deveria ser bem gerido.

A polémica com a ex-secretária de Estado do Tesouro, que num intervalo de tempo tão curto ocupou três cargos, projecta para a opinião pública a ideia de um falso escrutínio de um Governo que prefere garantir a credibilidade do mesmo com as desculpas habituais, mas que soma escândalos que os principais responsáveis afirmam desconhecer.

Servir o país pressupõe isenção e transparência no serviço aos cidadãos, mas a quantidade de casos que se tem verificado nos últimos meses é um sinal de desgaste num Governo de maioria absoluta em que o seu responsável máximo se arroga o direito de comunicar à opinião pública para se habituar, passando a ideia de que essa maioria lhe dá legitimidade para a sucessão de casos que mancham a já pouca qualidade da política portuguesa.

Américo Lourenço, Sines