A vitória, porque não?

Quando, no início de 2022, julgávamos ter deixado para trás a pandemia, o futuro parecia bastante mais límpido do que no arranque de 2021, quando ainda faltava a vacina que faria regressar os dias normais. Mas os mais atentos, que lessem a Teresa de Sousa na segunda semana de Janeiro, perceberiam que outra praga se aproximava. A guerra, essa palavra que nos habituáramos a conjugar com distância, regressava à Europa, com a magnitude de todas as suas implicações.