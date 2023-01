Colisão de helicópteros faz quatro mortos e três feridos graves na Austrália

Quatro pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas na manhã desta segunda-feira, após uma colisão entre dois helicópteros no estado de Queensland, na Austrália.

"Quando colidiram, os dois helicópteros despenharam-se no banco de areia no exterior do Sea World Resort", explicou o comissário da Polícia Estadual de Queensland, Gary Worrell, em declarações aos jornalistas.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram os instantes que antecedem o impacto: uma das aeronaves levantava voo, enquanto a segunda se preparava para aterrar. As rotas dos dois helicópteros interceptam-se, com as imagens a serem cortadas poucos segundos antes do impacto.

As aeronaves caíram num banco de areia localizado no exterior do parque Sea World. Citadas pelo jornal Brisbane Times, as pessoas que estavam no areal recordam ouvir uma forte explosão, seguida da queda dos helicópteros. Muitos acorreram aos destroços, em busca de sobreviventes.

Os quatro mortos e três feridos graves ocupavam o mesmo helicóptero. Na segunda aeronave, o piloto e os restantes cinco passageiros conseguiram escapar com ferimentos ligeiros.

A Sea World Helicopters, empresa que detém o serviço de transporte, manifestou em comunicado a intenção de cooperar com as autoridades para averiguar as origens deste acidente, que já se encontra sob investigação.