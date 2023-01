Entre as dez mais bonitas universidades do mundo está uma portuguesa

"Algumas universidades não são apenas conhecidas pela qualidade da sua educação: também são esplêndidas construções repletas de história." A edição francesa da revista GEO publicou a lista das dez universidades mais bonitas do mundo e entre elas está a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo em actividade, transferida para Coimbra em 1308 depois de ter sido fundada em 1290 em Lisboa, e hoje composta por oito faculdades e 18 museus — e com todo um mundo virtual a visitar.

A GEO destaca a sumptuosa Biblioteca Joanina, mas também os claustros e o Jardim Botânico. Não se esqueceu de referir que, em 2013, a UNESCO classificou grande parte do centro histórico da cidade. Não apenas a secular universidade, mas muitos dos edifícios que lhe estão ligados, da Alta à Baixa de Coimbra.

Foto Universidade de Coimbra Sérgio Azenha

A lista da GEO pode ser um excelente pretexto para um roteiro — ou vários — a seguir em 2023. Por exemplo, no Reino Unido, com três exemplares referenciados (Oxford e Cambridge, em Inglaterra, e a Universidade de Glasgow, na Escócia) e muitas outras universidades que aqui poderiam estar incluídas.

As restantes universidades europeias desta selecção podem ser visitadas em Bolonha, fundada em 1088, sendo assim a mais antiga universidade em funcionamento contínuo do mundo e também dona de um dos mais antigos jardins botânicos do mundo (1568) e em Salamanca, a mais antiga de Espanha e a quarta mais antiga da Europa, apenas posterior às de Bolonha, de Oxford e de Paris. Também fazem parte da lista a Universidade de Moscovo, fundada em 1755, e o Trinity College, em Dublin, Irlanda.

Para viagens mais longas, fica a sugestão de visitas às universidades de Wuhan (1893), considerada a mais bonita da China, e a Royal Roads, no Canadá, instalada desde 1995 no Castelo Hatley, construído no início do século XX e cenário de inúmeras produções cinematográficas, a começar pela saga X-Men, cujos heróis aqui estudavam.