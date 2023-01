Milhares juntam-se em Roma para última despedida a Bento XVI

Milhares de pessoas estão concentradas no Vaticano para prestar uma última homenagem a Bento XVI. O corpo do Papa emérito, que morreu no sábado aos 95 anos, está em câmara ardente na Basílica de São Pedro e são longas as filas para a despedida final.

"Senhor, amo-te" foram as últimas palavras ditas pelo papa emérito antes de morrer, de acordo com o relato de um dos enfermeiros que o acompanharam nas derradeiras horas de vida, citado pelo jornal oficial do Vaticano.

Bento XVI foi eleito Papa em Abril de 2005 para suceder a João Paulo II, mas renunciou ao pontificado em Fevereiro de 2013. Esta foi a primeira vez em mais de 600 anos que um pontífice abandonou o cargo antes da morte. Decidiu manter-se longe dos olhares públicos nos últimos nove anos, aparecendo esporadicamente em publicações feitas pelo Vaticano.

A cidade de Roma espera receber cerca de 35 mil pessoas durante o velório e outras 60 mil no funeral, segundo estimativas do autarca da cidade divulgadas após a morte de Bento XVI. O funeral vai decorrer na próxima quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, a partir das 9h30 locais (10h30 em Portugal continental).

Nas fotografias captadas esta segunda-feira já se podem ver as cadeiras montadas para as pessoas que vão assistir ao funeral, que contará com várias figuras de Estado – incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Joseph Aloisius Ratzinger nasceu na Alemanha em Abril de 1927 e foi ordenado padre em 1951. Chegou a Roma uma década depois, como consultor teológico do cardeal Joseph Frings, ascendendo a cardeal em 1977. Foi o 265.º Papa na história da Igreja Católica e o cargo que abandonou em 2013 foi ocupado pelo argentino Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, o primeiro pontífice proveniente do hemisfério Sul.