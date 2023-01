Três furos deixam Sébastien Loeb quase de fora da luta pelo Dakar

Não é um ponto final na esperança de Sébastien Loeb vencer a 45.ª edição do Rali Dakar, mas quase. O Bahrain Raid Xtreme Hunter Prodrive conduzido pelo piloto francês sofreu na segunda etapa da competição três furos nos 430 quilómetros da especial cronometrada entre Sea Camp e Al Ula, na Arábia Saudita, e já está a 1h21m43s de Carlos Sainz, que viu Nasser Al-Attiyah, vencedor da segunda etapa, aproximar-se. Nas motas, o norte-americano Mason Klein assumiu a liderança da geral após ser o primeiro em Al Ula, superando o luso-germânico Sebastian Bühler em 1m09s.

O dia 2 do Dakar 2023 foi duro, com trajectos perigosos o que, nos automóveis, provocou quase uma revolução no grupo da frente. Quem superou melhor os obstáculos foi Nasser Al-Attiyah. O piloto da Toyota concluiu os 430 quilómetros em 5h00m26, conseguindo ganhar mais de cinco minutos ao Audi RS Q E-Tron E2 de Carlos Sainz. O espanhol manteve, no entanto, o primeiro lugar, tendo agora 2m12s de avanço em relação ao piloto do Qatar.

Com vários dos candidatos a passar por dificuldades - Ekstrom perdeu quase 40 minutos; Peterhansel mais de meia hora -, o grande derrotado foi Loeb. Com três furos e apenas dois pneus sobressalentes, o francês e o seu navegador Fabian Lurquin tiveram que reparar um dos pneus para concluir o trajecto e, à chegada a Al Ula, tinham quase hora e meia de atraso para Sainz e Al-Attiyah.

Nas motas, o líder continua a ser norte-americano, mas Ricky Brabec entregou o primeiro lugar a Mason Klein. O piloto da KTM foi o primeiro na segunda etapa, deixando toda a concorrência a mais de um minuto. Quem mais se aproximou de Klein foi o luso-germânico Sebastian Bühler, piloto radicado há vários anos em Portugal, que concluiu a etapa em 5h24m13s, terminando a 1.09 minutos do vencedor.

O melhor motard português no segundo dia foi Rui Gonçalves, na 22.ª posição. Na geral, Joaquim Rodrigues (17.º) e António Maio (20.º) conseguiram segurar um lugar no top-20.