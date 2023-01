Luso-germânico Sebastian Bühler foi segundo no Dakar

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi hoje segundo classificado na segunda etapa da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa na Arábia Saudita até 15 de Janeiro.

O piloto radicado há vários anos em Portugal concluiu os 430 quilómetros da especial cronometrada entre Sea Camp e Al Ula com o tempo de 5:24.13 horas, terminando a 1.09 minutos do vencedor, o norte-americano Mason Klein (KTM), que conquistou o primeiro triunfo em etapas da carreira no Dakar.

O também norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) foi terceiro, a 1.13 minutos do compatriota, de acordo com as classificações provisórias da prova.

Rui Gonçalves (Sherco), que na véspera sentira problemas com a embraiagem da sua mota, está provisoriamente no 22.º lugar, a 16.11 minutos do vencedor, seguido de Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que perdeu 17.44 minutos. António Maio (Yamaha) foi o 24.º, a 21.07 minutos.

Nos automóveis, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) recuperou algum do tempo perdido na véspera ao vencer esta segunda etapa, com o tempo de 5:00.26 horas, deixando o neerlandês Erik Van Loon (Toyota) na segunda posição, a 14 segundos, e o espanhol Carlos Sainz (Audi) em terceiro, a 5.05 minutos.