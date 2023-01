Brentford interrompe recuperação do Liverpool

O Liverpool viu nesta segunda-feira interrompida a sua recuperação na Liga inglesa de futebol, ao perder em casa do Brentford, por 3-1, em jogo da 19.ª jornada.

Depois de um início de temporada algo inconstante, os "reds" vinham agora de uma série de quatro vitórias consecutivas, mas acabaram por ser travados pelo Brentford, uma das grandes surpresas da temporada e que já venceu o Manchester City.

Ibrahima Konate, com um golo na própria baliza, aos 19 minutos, deu vantagem ao Brentford, que, já depois de ter tido um golo anulado pelo videoárbitro, aumentou a vantagem aos 42', por Yoane Wissa.

O Liverpool reduziu por Alex Oxlade-Chamberlain, aos 50 minutos, pouco depois de Darwin Núñez ter marcado, mas visto o lance ser invalidado pelo VAR.

Bryan Mbeumo praticamente decidiu o encontro, aos 84 minutos, quando fez o 3-1 para o Brentford, que somou o sexto jogo seguido sem derrotas e ocupa o sétimo lugar, com 26 pontos.

Com menos um jogo, o Liverpool, que teve Fábio Carvalho no banco, está um lugar acima, com 28 pontos, já a 15 do líder Arsenal e a oito do campeão Manchester City, que têm menos um jogo disputado.

Os "reds" estão mesmo fora dos lugares de apuramento para as competições europeias, estando a seis pontos do Newcastle, a quatro do Manchester United (menos um jogo) e a dois do Tottenham.