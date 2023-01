Terapia inovadora para o cancro arranca em Coimbra no início de 2023. Junta-se ao Porto e a Lisboa

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra será a quarta instituição em Portugal a ter tratamentos com células CAR-T, que já foram aplicados em pelo menos 51 doentes no país.

Depois do Porto e de Lisboa, segue-se Coimbra. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) espera tratar o primeiro doente com a recente imunoterapia com células CAR-T já no primeiro trimestre de 2023. O processo em Coimbra está agora nos últimos pormenores, depois de ter sido iniciado em Janeiro deste ano.