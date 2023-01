Ganês era dado como a pessoa mais alta do mundo (por causa da síndrome de Marfan)

É a história do homem mais alto do mundo que não o chegou a ser (ainda), mas é também um alerta para a necessidade de, por vezes, parar de crescer. O ganês Sulemana Abdul Samed, de 29 anos, tem uma uma síndrome rara e hereditária – a síndrome de Marfan –, que afecta os tecidos conjuntivos do corpo e leva a que tenha membros enormes. A história deste homem e da sua síndrome que lhe dá uma altura gigante vem agora contada na BBC.