Cinco feridos, três em estado grave, em esfaqueamento no centro de Lisboa

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, três das quais gravemente, num incidente com arma branca, na praça da Figueira, no centro de Lisboa, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Dois feridos graves foram transportados para o Hospital de São José e o terceiro para o Hospital de Santa Maria, acrescentou o Cometlis.

O incidente, cujos motivos são ainda desconhecidos, ocorreu cerca da 1h20 deste domingo e causou ainda dois feridos ligeiros, também levados para Santa Maria.